VIDEO. “Uno cree que no, pero sí, las mujeres también delinquen, y de formas bastantes escrupulosas”

La actriz reflexiona sobre el rol de las mujeres en el mundo delictual y la complejidad de su personaje “La 22” en la segunda parte de Baby Bandito, que llega este 22 de octubre a Netflix.

Nelson Quiroz

Amparo Noguera como Natalia en Baby Bandito S2 - Diego Araya / Netflix ©2025

Amparo Noguera como Natalia en Baby Bandito S2 - Diego Araya / Netflix ©2025 / Diego Araya / Netflix

A días del estreno de Baby Bandito 2, la exitosa serie chilena que conquistó el primer lugar global en Netflix, Amparo Noguera vuelve a escena como Natalia Robles, alias “La 22”, la mente maestra detrás de la banda criminal Los Carniceros.

Su personaje, una mujer criada en una familia de mafiosos, enfrenta el desafío de liderar en un entorno dominado por hombres.

“Ella es la única hija de una familia de mafiosos masculinos, y desde la primera temporada está peleando su lugar intelectual entre estos villanos más activos. Era la que firmaba los cheques, revisaba los documentos, la cabeza detrás del negocio”, explicó Noguera en conversación con ADN.

En esta nueva temporada, la actriz adelanta un giro decisivo en su rol: “Ahora toma más el toro por las astas, tiene más actividad física y concreta con respecto a los delitos. Pero lo hace desde su propio código: quiere limpiar el nombre de su familia según sus leyes, que no son del todo limpias, pero ella cree que sí”.

Su lectura del personaje se cruza con una reflexión más amplia sobre el papel de las mujeres en el crimen. “Seguimos teniendo una mirada muy convencional sobre las mujeres y el delito. Uno tiende a creer que las mujeres no delinquen, pero sí, y a veces de maneras bastante escrupulosas también”, señaló.

