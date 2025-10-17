Brasil inaugura su primera academia para influencers: ofrece cursos de miles de dólares y una playa artificial

Brasil acaba de estrenar su primera escuela dedicada a formar creadores de contenido con visión empresarial. Se trata de la Community Creators Academy, un campus de 14.000 metros cuadrados en São Paulo que promete profesionalizar a quienes buscan convertir su presencia digital en una carrera rentable.

Por fuera parece un gran galpón negro, pero por dentro es un laberinto de luces LED, estudios y escenarios pensados para grabar, transmitir y crear contenido sin descanso.

Hay más de 200 espacios de grabación, salas de podcast, zonas de videojuegos y hasta una playa artificial. Incluso los baños están diseñados para inspirar publicaciones: el de mujeres, por ejemplo, tiene azulejos rosa, espejos de cuerpo entero y retratos pop art de Marilyn Monroe, Tina Turner y Carmen Miranda.

El proyecto ya cuenta con unos 400 estudiantes desde su apertura en agosto. Para ingresar, los postulantes deben pasar un proceso de selección que incluye videos, entrevistas y pruebas de perfil.

Los programas van desde cursos en línea de 3.000 reales ($550 dólares aprox.) hasta mentorías semestrales que pueden costar 35.000 reales ($6.500 dólares aprox.), aunque también existen becas y convenios con agencias de publicidad.

“Todo aquí está centrado en generar contenido. Hoy saber crear contenido es como el inglés: una habilidad básica”, explicó Fabio Duarte, fundador y CEO del centro, a EFE.

Con 45 años y una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento, Duarte creó la academia junto a su hermano y en alianza con el grupo educativo Ânima Educação, dueño de universidades privadas como Anhembi Morumbi y São Judas. También colaboran marcas como Samsung, YouTube, Instagram, Natura, Uber y Universal Music.

El empresario subraya que el objetivo no es enseñar a “viralizar”, sino a desarrollar carreras sólidas. “Entender a la audiencia es más importante que tener seguidores”, sostiene.

Entre los primeros alumnos está Thaina Cazetta, de 28 años, quien dejó su trabajo como ‘nail designer’ para dedicarse por completo a la creación de contenido: “Ahora estoy 100 % centrada en ser creadora”.

Cazetta obtuvo una beca gracias a un convenio con la agencia Digital Favela y espera que esta experiencia le permita “producir contenidos reales que conmuevan a las personas”.

El curso combina teoría y práctica, y según relata la alumna, ha sido desafiante. “A veces me rompo la cabeza porque hay muchos términos técnicos y todo es nuevo, pero lo estoy aprovechando para evolucionar”.

Otra alumna es Yaska Cocovick, de 32 años y ascendencia rusa. Lleva ocho años como creadora digital y tiene 110.000 seguidores en Instagram. “Empecé con maquillaje y hoy mi foco es la familia, la maternidad y el bienestar”, explica.

Asegura que su paso por la academia marca un cambio de mentalidad: “Estoy saliendo de solo crear contenido o vender publicidad, para ser dueña de mi marca”.

Cocovick afirma que sus ingresos mensuales oscilan entre 3.500 y 4.500 dólares y considera que el éxito en este rubro depende del respeto, la ética y la autenticidad.

La Community Creators Academy busca posicionarse como una plataforma para impulsar el talento digital en un país donde las redes sociales son una verdadera potencia cultural y económica.

Sin embargo, el proyecto también ha recibido críticas, ya que no cuenta con acreditación del Ministerio de Educación de Brasil (MEC), por lo que sus certificados no tienen validez universitaria oficial.

Aun así, la iniciativa refleja una nueva etapa del fenómeno influencer, una en la que la fama online se mezcla con la educación formal, y donde la creatividad se transforma en un modelo de negocio.