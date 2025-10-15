;

Estos son los videojuegos que llegan a PlayStation Plus Extra y Deluxe en octubre de 2025

“Silent Hill 2″ y “Until Dawn” son algunos de los más destacados en la lista.

José Campillay

Desde Sony Interactive Entertainment (SIE) ya dieron a conocer de manera oficial la lista de juegos que llegarán a PlayStation Plus Extra y Deluxe para este mes de octubre.

Conoce todos los detalles a continuación:

Una vez más, el abanico de videojuegos del servicio recibirá nuevos títulos que se suman como una gran alternativa para los suscriptores del programa gamer. Esto, sin costo adicional.

De todas formas, hay que tener en cuenta que no se trata de aquellos que llegan mensualmente sin costo adicional para el suscriptor base. Es más bien la actualización del Catálogo de Juegos.

Asimismo, hay que tener en cuenta las condiciones que se tienen, en este caso, sujetas al tipo de suscripción a PS Plus.

Hay diferencias y variaciones a tener en cuenta, las cuales responden específicamente a las categorías dentro del mismo listado.

De manera concreta, son 8 videojuegos en total, considerando algunos infaltables clásicos. Revisa el listado de los juegos que se sumarán al catálogo de los suscriptores a PlayStation Plus Extra y Deluxe a partir del próximo martes 21 de octubre:

PS Plus Extra

  • Silent Hill 2
  • Until Dawn
  • V Rising
  • Yakuza: Like a Dragon
  • Poppy Playtime: Capítulo 1
  • As Dusk Falls
  • Wizard with a Gun

PS Plus Deluxe

Para los suscriptores de este servicio se incluirán todos los títulos ya mencionados (incluidos en Extra) pero se le suman los juegos exclusivos considerados en el apartado de Clásicos.

  • Tekken 3

