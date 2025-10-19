Carrera a La Moneda: estos serían diferentes resultados de segunda vuelta según Cadem

Jeannette Jara continúa encabezando la carrera presidencial, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 19 de octubre.

La exministra del Trabajo y candidata oficialista obtiene un 26% de las preferencias, ampliando su ventaja frente a José Antonio Kast, quien la sigue con un 22%.

Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%), Johannes Kaiser (12%), y Franco Parisi (11%), mientras que Harold Mayne-Nicholls alcanza un 4%, y tanto Eduardo Artés como Marco Enríquez-Ominami registran un 1% cada uno. Un 9% de los encuestados señaló que no votaría o no sabe por quién lo haría.

El sondeo muestra además que Jara ha mantenido un apoyo constante desde agosto, oscilando entre el 26% y el 31%.

Kast, por su parte, presenta una tendencia más fluctuante, con picos de hasta 29% a fines de agosto, mientras Matthei se estabiliza en torno al 14% tras varias semanas de retroceso.

¿La segunda vuelta?

Además, Cadem reveló los resultados proyectados para una segunda vuelta presidencial, donde Jeannette Jara enfrentaría derrotas significativas frente a varios candidatos.

Contra José Antonio Kast, la exministra obtendría un 33% frente al 49% de Kast, lo que representa una diferencia de 16 puntos. Asimismo, perdería ante Evelyn Matthei por 18 puntos (30% vs 48%), y ante Franco Parisi por 7 puntos (33% vs 40%).

Frente a Johannes Kaiser, la diferencia sería de 5 puntos (35% vs 40%), mientras que Harold Mayne-Nicholls la superaría por un estrecho margen de 1 punto (32% vs 33%).

En otro escenario, Marco Enríquez-Ominami también se impondría a Jara, con una ventaja de 12 puntos (21% vs 33%).