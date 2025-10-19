;

Carrera a La Moneda: estos serían diferentes resultados de segunda vuelta según Cadem

La exministra del Trabajo y candidata oficialista obtiene un 26% de las preferencias, ampliando su ventaja frente a José Antonio Kast.

Nelson Quiroz

Fotos: Agencia UNO

Jeannette Jara continúa encabezando la carrera presidencial, según los resultados de la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 19 de octubre.

La exministra del Trabajo y candidata oficialista obtiene un 26% de las preferencias, ampliando su ventaja frente a José Antonio Kast, quien la sigue con un 22%.

Más atrás aparecen Evelyn Matthei (14%), Johannes Kaiser (12%), y Franco Parisi (11%), mientras que Harold Mayne-Nicholls alcanza un 4%, y tanto Eduardo Artés como Marco Enríquez-Ominami registran un 1% cada uno. Un 9% de los encuestados señaló que no votaría o no sabe por quién lo haría.

El sondeo muestra además que Jara ha mantenido un apoyo constante desde agosto, oscilando entre el 26% y el 31%.

Kast, por su parte, presenta una tendencia más fluctuante, con picos de hasta 29% a fines de agosto, mientras Matthei se estabiliza en torno al 14% tras varias semanas de retroceso.

¿La segunda vuelta?

Además, Cadem reveló los resultados proyectados para una segunda vuelta presidencial, donde Jeannette Jara enfrentaría derrotas significativas frente a varios candidatos.

Contra José Antonio Kast, la exministra obtendría un 33% frente al 49% de Kast, lo que representa una diferencia de 16 puntos. Asimismo, perdería ante Evelyn Matthei por 18 puntos (30% vs 48%), y ante Franco Parisi por 7 puntos (33% vs 40%).

Frente a Johannes Kaiser, la diferencia sería de 5 puntos (35% vs 40%), mientras que Harold Mayne-Nicholls la superaría por un estrecho margen de 1 punto (32% vs 33%).

En otro escenario, Marco Enríquez-Ominami también se impondría a Jara, con una ventaja de 12 puntos (21% vs 33%).

