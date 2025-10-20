;

Genki Dama Matsuri: “Dragon Ball” celebrará sus 40 años en grande con una fiesta que reunirá lo mejor de la saga

El anime ha dejado huella en más de una generación.

José Campillay

Genki Dama Matsuri: “Dragon Ball” celebrará sus 40 años en grande con una fiesta que reunirá lo mejor de la saga

Cuarenta años después de su primera publicación, Dragon Ball sigue demostrando que su energía es inagotable. Desde su estreno estreno en 1986, el anime ha marcado a más de una generación con historias que han pasado a la memoria colectiva a nivel global.

Hoy, con millones de fans en todo el mundo y el legado de Akira Toriyama más vivo que nunca, la franquicia prepara una celebración monumental para el 40° aniversario: el Dragon Ball Genki Dama Matsuri.

Se trata de un evento masivo que se realizará el 25 de enero de 2026 en el Makuhari Messe, uno de los centros de convenciones más grandes de Japón, ubicado en la ciudad de Chiba.

El encuentro reunirá a fanáticos, actores de voz, músicos y artistas vinculados a la saga. De acuerdo con el sitio oficial, será una jornada completa dedicada al universo Dragon Ball, con presentaciones en vivo, exposiciones, paneles especiales y experiencias interactivas.

Revisa también:

ADN

Entre las actividades confirmadas se encuentra un escenario principal con la participación de Masako Nozawa, la histórica voz de Goku, además de Akio Iyoku, productor ejecutivo y figura clave en la expansión reciente de la franquicia.

También se espera la actuación del cantante Hironobu Kageyama, responsable de clásicos como CHA-LA HEAD-CHA-LA, el opening que se convirtió en un himno indiscutido del anime.

Junto a los shows musicales, habrá zonas dedicadas a videojuegos, exhibiciones de figuras de colección y productos exclusivos creados especialmente para el evento.

El nombre del festival, “Genki Dama Matsuri”, no fue elegido al azar. En japonés, genki significa energía o vitalidad, mientras que matsuri se traduce como festival. Una combinación que resume a la perfección el espíritu de Dragon Ball: una celebración de fuerza, emoción y unión.

Aunque la entrada será gratuita, el acceso estará limitado a quienes obtengan una invitación a través de una lotería de tickets, un sistema habitual en los grandes eventos japoneses. Sin embargo, se espera que muchos de los anuncios y presentaciones sean transmitidos o compartidos posteriormente.

Más allá del festejo, el Genki Dama Matsuri podría ser también la puerta de entrada a una nueva etapa para la franquicia. Esto, considerando las declaraciones de Iyoku: “La serie de Dragon Ball continuará a partir de aquí”.

Próximo a celebrar cuarenta años de su primera aventura, Dragon Ball demuestra que algunas historias no envejecen: solo se transforman. Y el 25 de enero de 2026, en Chiba, Japón, esa energía volverá a estallar en una fiesta que promete ser histórica.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad