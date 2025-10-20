Genki Dama Matsuri: “Dragon Ball” celebrará sus 40 años en grande con una fiesta que reunirá lo mejor de la saga

Cuarenta años después de su primera publicación, Dragon Ball sigue demostrando que su energía es inagotable. Desde su estreno estreno en 1986, el anime ha marcado a más de una generación con historias que han pasado a la memoria colectiva a nivel global.

Hoy, con millones de fans en todo el mundo y el legado de Akira Toriyama más vivo que nunca, la franquicia prepara una celebración monumental para el 40° aniversario: el Dragon Ball Genki Dama Matsuri.

Se trata de un evento masivo que se realizará el 25 de enero de 2026 en el Makuhari Messe, uno de los centros de convenciones más grandes de Japón, ubicado en la ciudad de Chiba.

El encuentro reunirá a fanáticos, actores de voz, músicos y artistas vinculados a la saga. De acuerdo con el sitio oficial, será una jornada completa dedicada al universo Dragon Ball, con presentaciones en vivo, exposiciones, paneles especiales y experiencias interactivas.

Entre las actividades confirmadas se encuentra un escenario principal con la participación de Masako Nozawa, la histórica voz de Goku, además de Akio Iyoku, productor ejecutivo y figura clave en la expansión reciente de la franquicia.

También se espera la actuación del cantante Hironobu Kageyama, responsable de clásicos como CHA-LA HEAD-CHA-LA, el opening que se convirtió en un himno indiscutido del anime.

Junto a los shows musicales, habrá zonas dedicadas a videojuegos, exhibiciones de figuras de colección y productos exclusivos creados especialmente para el evento.

El nombre del festival, “Genki Dama Matsuri”, no fue elegido al azar. En japonés, genki significa energía o vitalidad, mientras que matsuri se traduce como festival. Una combinación que resume a la perfección el espíritu de Dragon Ball: una celebración de fuerza, emoción y unión.

Aunque la entrada será gratuita, el acceso estará limitado a quienes obtengan una invitación a través de una lotería de tickets, un sistema habitual en los grandes eventos japoneses. Sin embargo, se espera que muchos de los anuncios y presentaciones sean transmitidos o compartidos posteriormente.

Más allá del festejo, el Genki Dama Matsuri podría ser también la puerta de entrada a una nueva etapa para la franquicia. Esto, considerando las declaraciones de Iyoku: “La serie de Dragon Ball continuará a partir de aquí”.

Próximo a celebrar cuarenta años de su primera aventura, Dragon Ball demuestra que algunas historias no envejecen: solo se transforman. Y el 25 de enero de 2026, en Chiba, Japón, esa energía volverá a estallar en una fiesta que promete ser histórica.