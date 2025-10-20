;

La familia Kennedy y todas sus historias llegarán al streaming con una nueva serie histórica

La producción podría seguir una fórmula similar a “The Crown” y espera repetir el éxito.

Netflix busca replicar el éxito de The Crown con una nueva producción centrada en una de las dinastías más emblemáticas de Estados Unidos. Se trata de Kennedy, serie que tendrá como protagonista a Michael Fassbender y que explorará la historia de la influyente familia política que marcó buena parte del siglo XX.

La ficción estará inspirada en el libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956, del historiador Fredrik Logevall, ganador del Premio Pulitzer.

Fassbender interpretará a Joseph Kennedy Sr., patriarca del clan y figura clave en el ascenso político de sus hijos, entre ellos el futuro presidente John F. Kennedy.

Kennedy revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que forjaron la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy”, señala la sinopsis oficial difundida por ‘La Gran N’.

La primera temporada estará ambientada en la década de 1930 y retratará el ascenso de Joe y Rose Kennedy junto a sus nueve hijos, destacando la figura del joven Jack, quien intenta salir de la sombra de su hermano mayor.

El proyecto ha sido descrito como “la versión estadounidense de The Crown, tanto por su enfoque histórico como por su ambición narrativa y estética. Aunque aún no tiene fecha de estreno confirmada, Netflix encargó una primera temporada con ocho episodios.

Si la serie logra replicar el impacto de su antecesora británica, no se descarta que alcance una extensión similar a las seis temporadas que tuvo The Crown, cuya emisión finalizó en 2023.

Con esta apuesta, la plataforma busca consolidar su dominio en el terreno de los dramas históricos, ahora trasladando la mirada desde Buckingham hasta Massachusetts, al corazón de la familia que definió una era política en Estados Unidos.

