Desplome de techo en liceo de Antofagasta deja una persona herida

Las clases se suspendieron debido a que otras zonas del liceo presentaban riesgos similares.

José Campillay

Agencia Uno - Referencial

Este lunes, 20 de octubre, se registró un grave incidente en el Liceo Radomiro Tomic de Calama, Región de Antofagasta, cuando el cielo raso de una sala de convivencia escolar se desplomó, dejando atrapado a un funcionario del establecimiento.

El accidente se produjo minutos antes del inicio de la jornada escolar, por lo que los estudiantes aún no se encontraban en el lugar. El afectado fue rápidamente rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Calama y trasladado al Hospital Carlos Cisternas para recibir atención médica. Afortunadamente, se encuentra fuera de riesgo vital.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, a cargo del establecimiento, activó de inmediato los protocolos de emergencia, convocando a equipos de Bomberos, la Mutual de Seguridad, el prevencionista de riesgos, Servicios Generales, SATP y el equipo de infraestructura del propio Servicio Local.

Debido a que otras zonas del liceo presentaban riesgos similares, se decidió suspender las clases para resguardar la seguridad de estudiantes y personal. Desde el SLEP expresaron que su principal preocupación es “resguardar la integridad de las y los estudiantes y de toda la comunidad educativa”.

Este incidente pone en evidencia la necesidad de revisar y mantener las infraestructuras escolares para garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa, encendiendo las alarmas entre la comunidad.

