VIDEO. Impactantes registros muestran el pánico tras fatal choque en Recoleta: vecinos corrieron a rescatar a niños del furgón escolar

El violento impacto causó el volcamiento del vehículo de transporte, mientras que los delincuentes involucrados en el choque fueron detenidos.

Momentos de desesperación se vivieron la tarde de este lunes en la comuna de Recoleta, luego del violento choque entre un furgón escolar y un vehículo en fuga conducido por dos delincuentes que huían tras cometer varios robos con violencia en el sector.

El accidente, ocurrido en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, dejó un niño fallecido y varios menores heridos.

Un video grabado por cámaras del sector muestra los minutos posteriores a la colisión: gritos, llantos y vecinos corriendo para auxiliar a los pequeños atrapados en el interior del furgón volcado.

El teniente coronel Gabriel Villanueva González, de la Prefectura Santiago Norte, confirmó que ambos fueron detenidos en el lugar. “Intentaron huir, pero fueron capturados por carabineros en moto. Mantienen antecedentes por delitos de connotación similar”, señaló.

El violento impacto causó el volcamiento del furgón, que transportaba a seis niños, un conductor y su asistente. Uno de ellos murió en el sitio del suceso, mientras que los demás resultaron con lesiones de diversa consideración, aunque fuera de riesgo vital.

La SIAT de Carabineros trabaja para esclarecer la dinámica del accidente, mientras la comunidad de Recoleta permanece conmocionada por las desgarradoras imágenes del rescate.

