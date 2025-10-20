;

“Asumir sin llorar”: la dura respuesta de la senadora Vodanovic a presidenta del FA por salida de Pardow del Gobierno

En medio de la polémica por los cobros extras en las cuentas de la luz, la timonel del PS criticó los dichos de Constanza Martínez, señalando que “no le puede echar la culpa al resto”.

Ruth Cárcamo

Fotos: Agencia UNO

Fotos: Agencia UNO

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó los dichos de la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, respecto a la salida del exministro de Energía Diego Pardow.

En Radio Pauta, Martínez fue consultada por las críticas que apelan a la “inexperiencia” de su partido a raíz de la polémica de las cuentas de la luz. “Hay muchas crisis que han tenido como protagonistas a personas del Socialismo Democrático”, dijo.

Al respecto, Vodanovic criticó estos dichos en diálogo con CNN Radio: “Pésimo, porque yo creo que uno no le puede echar la culpa al resto”.

“Tienen que asumirse sin llorar”

“El Presidente hizo lo que tenía que hacer, que era no provocar una crisis política a partir de un hecho grave (...), como Presidente tú no puedes dejarlo pasar, y eso lo entendió el ministro Pardow, pero parece que en su partido no lo entienden”, añadió.

Agencia Uno | El exministro de Energía, Diego Pardow

En esa línea, la senadora sostuvo que Pardow “salió porque asumió una responsabilidad política, y que está bien que así sea. Entonces, no entiendo a la presidenta de su partido que siga echándole la culpa al del lado”.

Respecto al Frente Amplio, indicó que esta “es una lección por aprender, por acuerdo a lo que dice la propia Constanza Martínez. Las responsabilidades tienen que asumirse sin llorar”.

