“Si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”, dice Kast, pero pide a Matthei cerrar el polémico capítulo con el gremialismo

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó este lunes a “dar vuelta la página” en medio de los roces dentro de la oposición, especialmente con Evelyn Matthei. El mensaje lo entregó durante la presentación de su Plan Chile para Todos, paquete de propuestas para mejorar la inclusión y la accesibilidad de personas con discapacidad.

El gesto llega tras la nueva controversia que abrió la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, quien reivindicó el legado de Jaime Guzmán y sostuvo que, de vivir, apoyaría a Kast. Consultado, el abanderado respaldó la lectura histórica —“si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”—, pero evitó escalar el choque con Chile Vamos y subrayó que su foco estará en temas sustantivos.

“Nosotros queremos dar vuelta la página en temas trascendentes”, dijo Kast, marcando distancia de las polémicas y reencauzando el debate hacia su agenda programática. En ese marco, puso el acento en medidas para accesibilidad universal, apoyos a cuidadores y mejoras en inserción laboral, educación y salud para personas con discapacidad.

Con el llamado a bajar el tono, Kast busca ordenar al sector tras semanas de intercambios y reposicionar la discusión en propuestas concretas de campaña.