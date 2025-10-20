;

“Si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”, dice Kast, pero pide a Matthei cerrar el polémico capítulo con el gremialismo

El abanderado republicano buscó bajar tensiones con Matthei y enfocó la agenda en accesibilidad y apoyos a personas con discapacidad.

Mario Vergara

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, llamó este lunes a “dar vuelta la página” en medio de los roces dentro de la oposición, especialmente con Evelyn Matthei. El mensaje lo entregó durante la presentación de su Plan Chile para Todos, paquete de propuestas para mejorar la inclusión y la accesibilidad de personas con discapacidad.

El gesto llega tras la nueva controversia que abrió la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, quien reivindicó el legado de Jaime Guzmán y sostuvo que, de vivir, apoyaría a Kast. Consultado, el abanderado respaldó la lectura histórica —“si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”—, pero evitó escalar el choque con Chile Vamos y subrayó que su foco estará en temas sustantivos.

Revisa también:

ADN

Nosotros queremos dar vuelta la página en temas trascendentes”, dijo Kast, marcando distancia de las polémicas y reencauzando el debate hacia su agenda programática. En ese marco, puso el acento en medidas para accesibilidad universal, apoyos a cuidadores y mejoras en inserción laboral, educación y salud para personas con discapacidad.

Con el llamado a bajar el tono, Kast busca ordenar al sector tras semanas de intercambios y reposicionar la discusión en propuestas concretas de campaña.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad