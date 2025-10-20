Apagón de aproximadamente una hora en la RM afectó a más de 370 mil personas: poco más de 3 mil clientes siguen sin electricidad

Un corte de energía afectó este lunes a más de 370 mil personas en la región Metropolitana, incluyendo comunas como Santiago, Ñuñoa, Maipú, Providencia, Puente Alto, La Florida, San Miguel, La Reina, Peñalolén, Colina, Macul y San Bernardo.

Según la SEC, hasta las 19:10 horas permanecían sin suministro 3.740 clientes, siendo La Florida la comuna más afectada con 1.821 usuarios sin energía.

Enel informó que “a las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes".

[16:05] A las 15:42 horas se produjo una falla en Transmisión, ajena a Enel Distribución, que afectó inicialmente el suministro eléctrico de 550.000 clientes. A esta hora se mantienen sin suministro 111.600 clientes. pic.twitter.com/yT1B8xcCpm — @Enel_Informa_CL (@Enel_Informa_CL) October 20, 2025

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) detalló que la interrupción impactó a subestaciones que abastecen la zona sur-poniente de la capital, con una demanda afectada de aproximadamente 600 MW, de los cuales ya se han recuperado 400 MW.

A las 16:28 horas se normalizó la línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida, recuperando varias subestaciones clave.

ACTUALIZAMOS | Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que tras falla de las 15:42 horas, queda por recuperar del orden del 6% de lo afectado.



A las 16:28 horas se normalizó funcionamiento de línea de 110 kV Bajo de Mena – Florida,… pic.twitter.com/xh35rWV0PA — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

Posteriormente, el CEN informó que: “Informamos que a las 16:47 horas se recupera la S/E Puente Alto, lo que permite normalizar el 100% de los consumos afectados”.

ACTUALIZAMOS | Respecto del abastecimiento eléctrico en algunas comunas de Santiago, informamos que a las 16:47 horas se recupera la S/E Puente Alto, lo que permite normalizar el 100% de los consumos afectados. pic.twitter.com/WJgF8kI8i3 — CoordinadorEléctrico (@coord_electrico) October 20, 2025

El corte generó problemas en el tránsito y transporte público. Transporte Informa advirtió que “hay semáforos apagados en varios puntos de la Región Metropolitana, conducir a la defensiva hacia cruces que no estén operativos al minuto".

Metro de Santiago reportó retrasos en las líneas 4, 4A y 5 “por variación de tensión (externa)”, aunque a las 16:51 horas confirmaron que “toda la red está disponible”. Siendo las 18:00, la entidad notificó el normal funcionamiento del servicio.