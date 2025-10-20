Corte de luz masivo en la región Metropolitana: autoridades explican dónde se originó la falla y la razón del problema

Un amplio corte de suministro eléctrico se registró durante la tarde de este lunes en la región Metropolitana, provocando interrupciones en el transporte público y complicaciones en distintos puntos de la capital.

La falla ocurrió a las 15:42 horas, afectando inicialmente a más de 370 mil personas en comunas como La Pintana, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, El Bosque y San Ramón, entre otras.

alejomiranda Ampliar

Usuarios reportaron la interrupción del servicio a través de redes sociales, mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que el problema afectó a diversas subestaciones responsables del abastecimiento eléctrico en la zona sur-poniente de Santiago.

Además, desde TransporteInforma se pidió circular con precaución, ya que numerosos cruces permanecen con semáforos fuera de servicio, incrementando la congestión vehicular durante la tarde.

El Metro de Santiago también se vio impactado por el apagón. La empresa informó que, debido a una “variación de tensión externa”, las líneas 4, 4A y 5 presentaron retrasos y suspensión parcial del servicio, siendo la Línea 5 la más afectada. Pese a eso, cerca de las 17 se confirmó que todo el sistema está operativo.

¿Qué han dicho las autoridades?

De acuerdo con antecedentes entregados por la Delegación Presidencial Metropolitana, la emergencia se originó en la operación de la línea de transmisión Buin-Florida (LTx), lo que provocó la caída de suministro en varias subestaciones, entre ellas Florida, Andes, La Reina, Macul, Santa Elena, San Joaquín, Club Hípico, Bajos de Mena, Santa Raquel, Santa Rosa Sur, Mariscal y La Pintana.

Es más, de acuerdo a las autoridades capitalinas, la falla afectó una demanda aproximada de 600 megawatts.

“Es importante destacar que todos los servicios básicos se encuentran operativos, gracias al funcionamiento de generadores de emergencia, y que se está trabajando de manera coordinada entre la Delegación Presidencial Provincial de Cordillera, los municipios y las empresas eléctricas para dar respuesta a la situación”, indicó la delagación.

Por su parte, Enel Distribución informó que el origen del corte “corresponde a una falla en transmisión ajena a la compañía”, precisando que el suministro se vio interrumpido para 550 mil clientes y que al cierre de esta edición 111.600 hogares continuaban sin energía.