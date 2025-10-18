;

Matías Soto grita campeón en Curitiba y suma su quinto título de la temporada en dobles

El copiapino se impuso en la definición de los binomios en la arcilla brasileña junto al boliviano Federico Zeballos.

Carlos Madariaga

Matías Soto grita campeón en Curitiba y suma su quinto título de la temporada en dobles

Matías Soto grita campeón en Curitiba y suma su quinto título de la temporada en dobles / Instituto Sports

Este sábado, Matías Soto sumó otro hito en su carrera, donde se sigue consolidando como el mejor doblista de Chile.

Junto al boliviano Federico Zeballos, el copiapino afrontó la final del Challenger de Curitiba, donde debían enfrentarse a dos top 100 de la categoría: el mexicano Miguel Ángel Reyes y Gonzalo Escobar.

Sin embargo, la dupla chileno-boliviana se mostró más sólida para llevarse el partido por parciales de 6/4 y 7/6.

Es el segundo trofeo que Matías Soto gana junto a Federico Zeballos, con quien había obtenido el Challenger de Segovia en julio.

El nortino sumó el quinto título en dobles del año, pues en una espectacular racha se impuso en los binomios de los Challengers de Santiago, Asunción y Concepción, en compaña de Vasil Kirkov.

Con el trofeo en Curitiba, Matías Soto subirá al puesto 123 del ranking ATP de dobles, siendo el mejor chileno en dicho escalafón.

