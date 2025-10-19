;

Zampedri da las claves para la racha de seis victorias seguidas alcanzada por la UC

La gran figura en el triunfo sobre Everton, tras anotar un triplete, proyectó el Clásico Universitario.

Carlos Madariaga

Zampedri da las claves para la racha de seis victorias seguidas alcanzada por la UC

El nombre propio que, al margen de los incidentes que marcaron el cierre del partido en que la UC se impuso a Everton, fue sin dudas Fernando Zampedri.

El “Toro” anotó los tres goles del triunfo cruzado, llegando a 15 tantos que lo dejan como máximo artillero del Campeonato Nacional 2025.

“Gran mérito del equipo. Tuvimos muchos puntos altos. Estamos muy bien. El grupo está muy bien. Necesitábamos este triunfo”, dijo en diálogo con TNT Sports, valorando que el equipo haya sumado seis victorias seguidas.

“No veníamos en esta racha hace mucho, pero sumamos mucho juego que no veníamos teniendo. Individualmente también mejoramos mucho”, planteó Fernando Zampedri, tranquilo al haber evitado una amarilla que lo hubiera dejado fuera del Clásico Universitario.

“Lo sabía, pero hay que jugar al 100%. Uno no puede pensar en una amarilla cuando está jugando un partido. Gracias a Dios se me dieron los goles y sirvió para ganar. A disfrutar el momento y seguir trabajando”, cerró el artillero cruzado.

