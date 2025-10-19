El 22 de octubre marca el regreso de Baby Bandito, la serie chilena más vista de Netflix en 2024, que conquistó el Top 1 global de producciones no habladas en inglés.

Y si la primera temporada fue un fenómeno, la segunda promete subir el nivel en todo sentido. Así lo adelantaron sus tres villanos —Amparo Noguera, Marcelo Alonso y Simón Pesutic— en conversación con ADN, donde compartieron profundas reflexiones sobre la ambición, el poder y la fragilidad humana detrás del crimen.

“Esta temporada sube el nivel en la producción y también en la mirada sobre el dinero”, afirmó Marcelo Alonso, quien da vida a Daniel “Ruso” Zapata, el sicario que regresa decidido a vengarse.

Marcelo Alonso como el Ruso en Baby Bandito S2 - Diego Araya/Netflix ©2025 / Diego Araya / Netflix Ampliar

Para el actor, el verdadero terror de su personaje radica en la ausencia de emoción: “Creo que lo armé no haciendo ningún comentario, eso es terrorífico, no jugar con emociones acerca de. A mí siempre me llamaron mucho la atención los sicarios, el sicariato y por definición mi personaje era el sicario de la familia, entonces ¿de qué manera alguien vive de eso, de la muerte? y no hay circuito emocional porque es su trabajo".

“Esas son las cosas que provocan espanto, las que uno no quiere dejar entrar, porque uno piensa que te van a destruir, si uno deja entrar eso y creo que esa es la clave de la construcción de ese personaje", añadió.

Una mujer entre hombres criminales

Por su parte, Amparo Noguera vuelve como Natalia Robles, alias “La 22”, la mente fría detrás de la banda Los Carniceros. En esta segunda parte, su personaje asume un protagonismo aún mayor.

“Toma más el toro por las astas, tiene más actividad física y concreta con respecto a los delitos, pero básicamente quiere limpiar el nombre de esta familia según sus leyes, que no son del todo limpias, pero ella encuentra que sí, y eso es lo que ella está haciendo, valorizándose, valorizando el nombre de su familia.

Además, destacó la complejidad femenina en los roles de poder: “Aún tenemos una mirada muy convencional sobre las mujeres y el delito. Uno cree que las mujeres no, pero sí, de maneras más escrupulosas”.

Amparo Noguera como Natalia en Baby Bandito S2 - Diego Araya / Netflix ©2025 / Diego Araya / Netflix Ampliar

“El amor puede aparecer en cualquier contexto”

En tanto, Simón Pesutic se suma al elenco como Axel, un nuevo integrante del universo criminal. “Yo creo que el amor está presente en todas partes, todo el tiempo. Uno puede sentir amor en cualquier tipo de condición”, expresó.

“Y en espacios justamente donde finalmente se actúa por instintos, donde hay poca racionalización de las cosas, por supuesto que aparece el amor y quizá el amor más espontáneo“, puntualizó.

Simón Pesutic como Axel en Baby Bandito S2 - Diego Araya/Netflix ©2025 / Diego Araya / Netflix Ampliar

Los tres coinciden en que Baby Bandito no solo retrata el crimen, sino también una radiografía del Chile contemporáneo. “Somos una sociedad movida por el dinero, por el brillo y la imagen. La serie exagera eso para mostrarnos que todo es, en el fondo, un robo de otro robo”, indicó Alonso.

Con música de Mon Laferte, Francisca Valenzuela y artistas urbanos, la nueva temporada de Baby Bandito promete acción, ironía y reflexión en dosis iguales.

“Me encanta la serie porque junta todo (...) todos los creadores chilenos siempre andan buscando el tema, la gran temática, que pueda identificar la producción chilena, la marca país audiovisual y siento que la serie tiene un atisbo (...) somos un país superladrón”, reflexionó Alonso.

“Entonces ¿qué guiones vienen después? una historia de lanzas internacionales en Roma, famosos en todo el mundo, todo es robo (...) pero nuestra marca está un poco por ahí“, cerró.