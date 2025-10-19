Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 19 de octubre y quién transmite por TV? / Hans Hott

Hoy, domingo 19 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde se cerrará su último fin de semana.

La agenda de esta jornada dispone de un partido que definirá al campeón de la cita planetaria juvenil.

Estadio Nacional

La programación del Mundial Sub 20 hoy 19 de octubre comenzará las 20:00 horas, donde Argentina se medirá ante Marruecos en Ñuñoa, con la “Albiceleste” apuntando a su séptimo título en la categoría y los africanos buscando hacer historia con su primer trofeo de este tipo.

Este partido será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV en las señales de Chilevisión (con interrupción por la franja electoral) y D Sports.