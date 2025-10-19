;

Max Verstappen mantiene encendida la batalla por el título de la Fórmula 1 tras ganar el GP de Estados Unidos

El neerlandés se mantuvo sólido en Austin para estrechar la diferencia con Oscar Piastri y Lando Norris.

Carlos Madariaga

Este domingo, Max Verstappen cerró un fin de semana en Austin, donde no solo se quedó con la carrera Sprint sino también con el GP de Estados Unidos.

El piloto de Red Bull se mantuvo como sólido líder, dispuesto a defender el primer lugar con el cual arrancó en el circuito norteamericano.

El tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo logró mantener la diferencia ante la arremetida desarrollada por Lando Norris y Charles Leclerc por darle caza.

Sin embargo, ni el piloto de McLaren ni el de Ferrari pudieron alcanzar a Max Verstappen, que ha ganado tres de las últimas cuatro carreras.

Con semejante racha, el campeón vigente de la Fórmula 1 llegó a 306 puntos, ubicándose tercero, pero ya solo a 40 unidades del líder de la clasificación general, Oscar Piastri, que solo fue quinto en Austin. Entre medio, eso sí, Lando Norris sigue en batalla, con 329 puntos.

Considerando que quedan 141 puntos en disputa, con cinco Grandes Premios y dos Sprint, la batalla está más que abierta. La máxima categoría del automovilismo continuará su recorrido con el GP de México, a desarrollarse entre el 24 y 26 de octubre.

