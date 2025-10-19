“La verdad que añoramos el tema del mar”: los dichos sobre Chile de Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

Bolivia vive un punto de inflexión político. Con el 54% de los votos, el economista Rodrigo Paz Pereira se convirtió este domingo en el nuevo presidente del país altiplánico, poniendo fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS).

Hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, el nuevo mandatario del Partido Demócrata Cristiano (PDC) promete “reconstruir los vínculos diplomáticos y comerciales” de Bolivia, especialmente con Chile y Estados Unidos.

Rodrigo Paz, de 58 años, exalcalde de Tarija, y actual diputado, logró consolidar su liderazgo tras una campaña centrada en la inclusión social y el desarrollo económico, apelando al voto de sectores indígenas y de la nueva clase media.

Su propuesta de “capitalismo para todos” buscó captar a votantes que se alejaron del MAS, prometiendo oportunidades para emprendedores y comerciantes, sin recurrir a medidas radicales de ajuste económico.

Dichos sobre Chile

En diversas entrevistas, Paz ha mostrado una postura pragmática respecto a las históricas tensiones bilaterales con Chile. “Yo creo que en Chile hay que retomar relaciones, y lo digo abiertamente, porque Evo Morales ya perdió cualquier proceso en La Haya de reivindicar el mar. Eso es irreversible por el ámbito judicial. No es que uno no quisiera, porque la verdad que añoramos el tema del mar. Y el caso de Arce, perdió el debate o la confrontación jurídica con Chile en el tema del Silala, quedó como un 50-50 el río que conecta en frontera con Chile”, declaró en agosto a Tele13 Radio.

“Entonces, si estos temas están de esa forma jurídicamente, yo creo que hay que dejarnos de ciertas tonterías, entrar al ámbito de un fortalecimiento de relación con Chile, que es real, aunque no esté en papeles diplomáticamente hablando”, sumó.

Además, subrayó que su prioridad será “generar una dinámica económica diferente” que permita combatir el contrabando y el narcotráfico en la frontera.

“Autos chutos”

Sin embargo, sus dichos también han generado controversia. Durante su campaña, el presidente electo propuso legalizar los vehículos de contrabando —conocidos en Bolivia como “autos chutos”—, lo que provocó un fuerte cruce con autoridades chilenas.

Al ser consultado por las críticas, respondió: “¿Y qué pasa con sus Carabineros? ¿No serán ellos los que roban los autos?”. Las declaraciones fueron rechazadas por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y por el presidente del Senado chileno, Manuel José Ossandón (RN).

En tanto, desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, indicó en la mencionada emisora —el 2 de septiembre—“Bienes que son obtenidos a través de un ilícito… establecer alguna forma de legalización, es un incentivo para que se sigan cometiendo esos ilícitos. En Chile, fuera de Chile, donde sea”, señaló en conversación con Tele13 Radio.