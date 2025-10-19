;

Evelyn Matthei endurece su discurso y acusa a Republicanos de “falta de oficio”

La candidata presidencial de Chile Vamos apuntó que pesé al perdón que le dio a Kast tras la polémica con bots, fueron los propios integrantes del partido quienes volvieron a abrir el conflicto.

Nelson Quiroz

A menos de un mes de las elecciones presidenciales, Evelyn Matthei reforzó su mensaje de unidad y estabilidad, pero lanzó una nueva crítica directa hacia el Partido Republicano, acusando a sus dirigentes de mantener las divisiones dentro de la derecha.

En conversación con El Mercurio, la candidata de Chile Vamos afirmó que su proyecto político “no mira al pasado” y que busca construir una alianza amplia y generosa capaz de dar gobernabilidad al país.

La exministra del Trabajo aseguró que el gesto de reconciliación que tuvo en Enade, cuando le dijo “te perdono” a José Antonio Kast tras la polémica por los bots en redes sociales, fue un intento real por cerrar diferencias.

Sin embargo, cuestionó que fueron los propios republicanos quienes al día siguiente volvieron a abrir el conflicto, en referencia a los dichos de Ruth Hurtado, secretaria general del partido, quien mencionó que si Jaime Guzmán viviera “votaría por Kast” y la columna de “parásitos” del asesor del abanderado republicano, Cristián Valenzuela. “¿Se da cuenta la falta de oficio?“, planteó la candidata.

Matthei recalcó que su candidatura “representa el voto sensato”, y que su alianza —compuesta por UDI, RN, Evópoli, Democracia y Amplitud— está enfocada en dar estabilidad a Chile tras años de polarización. “El país ha ido de un extremo a otro y nada ha resultado”, enfatizó.

La candidata también respondió a los emplazamientos sobre una eventual segunda vuelta, insistiendo en que “son proyectos políticos distintos” y asegurando que su objetivo es pasar al balotaje. “No me pongo en ese caso. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para pasar a segunda vuelta”, señaló.

