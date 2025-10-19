“Aún no es posible establecer el origen”: PDI detalla el hallazgo de los cadáveres de un padre y sus dos hijos en La Reina

18 DE OCTUBRE DE 2025, LA REINA 3 fallecidos al interior de un domicilio en la comuna de La Reina, Carabineros y Seguridad Ciudadana en el lugar. FOTO:SEBASTIÁN RÍOS/AGENCIAUNO

Durante la tarde de este sábado, Carabineros encontró los cuerpos sin vida de tres personas al interior de una vivienda ubicada en calle La Cañada, comuna de La Reina, en la Región Metropolitana.

Concretamente, en el lugar fueron hallados un hombre de 62 años y dos jóvenes de 17, todos miembros de una misma familia.

Tras el procedimiento inicial, el Ministerio Público instruyó que la Brigada de Homicidios Metropolitana y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI asumieran la investigación para determinar la causa de muerte y las circunstancias del hecho.

Los detalles

La subcomisaria Cony González explicó que “las personas están siendo examinadas, por lo que aún no es posible establecer el origen de las lesiones ni la causa del fallecimiento”.

La jefa policial descartó preliminarmente que se trate de un robo, al señalar que “no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa. Solo podemos confirmar que hay tres personas fallecidas y que no existen otros lesionados relacionados con el hecho”.

González añadió que el inmueble corresponde a un terreno con tres domicilios, por lo que se mantiene abierta la posibilidad de que existan antecedentes sobre una eventual participación de terceros.

“Uno de los familiares de las víctimas, que vivía en una de las casas dentro del mismo recinto, está siendo entrevistado y seguimos recabando información”, cerró.