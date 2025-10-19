“Estoy en estudio”: Peka Parra causa preocupación tras revelar que le encontraran una protuberancia en una mamografía

La actriz Ingrid “Peka” Parra preocupó a sus seguidores al compartir un video donde habló de un problema de salud. Durante una mamografía le detectaron un nódulo en su seno derecho, el cual en un comienzo fue catalogado como un posible caso de cáncer.

“Tanto tiempo que mi nódulo que tenía en mi pechuga derecha pasó de ser una etapa dos a una etapa cuatro... Eso quiere decir cáncer. No me quedé con solo esa opinión. Fui con otra oncóloga, me hizo otros exámenes y bajamos a etapa tres. Estoy en estudio todavía”, explicó en el registro subido a Instagram.

Las declaraciones causaron confusión y preocupación entre sus seguidores, por lo que la intérprete decidió publicar una nueva aclaración en la misma plataforma para despejar las dudas sobre su verdadero estado de salud.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito preocupadas por mí y enfatizar que, esa noticia no es correcta”, señaló la también presentadora televisiva, refiriéndose a los medios que afirmaron que ella padecía cáncer.

“Yo hablé contando mi experiencia... Lamentablemente, nunca más... De un nódulo en mi pechuga, que tenía un BI-RADS 2, después tuve un BI-RADS 4 y con nuevos exámenes, nueva doctora también, bajó a BI-RADS 3, que es un nódulo que está en estudio aún”, precisó.

En su aclaración, Peka Parra enfatizó que no tiene cáncer. “No tengo esa enfermedad y no la voy a tener, porque tengo un nódulo. Bueno, uno no puede escupir al cielo, francamente, pero lo decreto que así va a hacer”, expresó.

Finalmente, la actriz reconoció: “Fue un error, quizás mío, de explicar mal la situación, de no saber cómo, pero no. Gracias a todos por su preocupación, pero estamos superbién por acá”.