Un tenso altercado entre Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, y el influencer Diego Pánico, ocurrido durante el evento Perreolandia, se transformó en uno de los registros más comentados del fin de semana en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo ambos protagonizan una acalorada discusión, en la que Diego Pánico grita: “¡¿Dónde está el embarazo?!”. Acto seguido, la DJ lo toma de la ropa y le rompe una cadena. Luego de ser zamarreado, el influencer le arroja el contenido de su vaso, provocando que Ilaisa reaccionara con una fuerte patada.

Durante la confrontación, Diego Pánico continúa gritando: “¡Eres una colgada! ¡Colgada!”, en alusión a los escándalos mediáticos y affaires que DJ Isi Glock ha protagonizado con distintas figuras del espectáculo, entre ellos Karol Lucero (a quien funó por serle infiel a Fran Virgilio), Princeso (a quien también lo confrontó), y, recientemente, Edmundo Varas.

El conflicto escaló cuando desde el grupo que acompañaba a la DJ lanzaron un vaso, acción que fue respondida por el influencer, golpeando accidentalmente a Juan Pablo González (@soyeljota_), amigo de Ilaisa que estuvo apoyándola, y quien le tiró un vaso a Diego Pánico, para luego justificar esta acción afirmando en Instagram que antes el objeto le había dado cerca del ojo y le dolió.

Diego Pánico más tarde dio su versión de los hechos: “Si yo le hubiera pegado, estaría funado, y partió la pelea porque ella lleva semanas hablando mal de mí y de por qué voy a apoyar a la Coni a Fiebre de Baile, ¡y empezaron a burlarse en patotas de mis carteles! Perdón por gritarle a una mujer me carga el show, pero bueno”.

Cabe recordar que recientemente Ilaisa Henríquez había generado polémica por sus dichos contra Cony Capelli, refiriéndose a sus pasados problemas de drogadicción y acusándola de ser “promiscua” y “doble moral”. Tras el incidente en Perreolandia, la DJ realizó un live donde ofreció disculpas públicas por su comportamiento.

