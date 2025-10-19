VIDEO. Él tenía 86 años: María Luisa Godoy revela que contrató una trabajadora sexual para que “atendiera” a su papá
La animadora de TVN recordó que esta situación se originó tras otro momento aún más incómodo.
Durante su participación en el episodio más reciente del pódcast Mari con Edu, María Luisa Godoy compartió un episodio íntimo relacionado con su padre, quien a los 86 años protagonizó una situación inesperada en su hogar.
La animadora de TVN relató: “Mi papá era muy buen mozo, estaba acostumbrado a tener muchas pololas, era superlacho, según él, porque se le tiraban encima. De repente, yo tenía una persona que trabajaba en la casa, una niña jovencita superlinda“.
“Y llega llorando a mi pieza: ‘Que no sabe lo que me pasó. Su papá me dijo que me sacara la ropa y me metiera a la cama’ (...) Le pido mis disculpas y todo. Y Ahí yo enojada”, complementó.
Tras reprenderlo, decidió abordar con comprensión. “Y yo le digo ‘papá te fuiste al chancho, es que verdad que hay códigos, hay ciertas cosas que tú no puedes hacer y debes tener límites en tu vida’. Y le cuento esto. Callado”, dijo.
“Y le dije ‘papá, yo te entiendo, no creas que no soy empática contigo, entiendo que tú tengas necesidades biológicas y esa cuestión la puedo entender, como hija, y si tú tienes necesidades biológicas, puta, te pago una maraca’”, adicionó.
La historia tomó un giro aún más inesperado cuando su padre le recordó la promesa: “Pasan dos semanas, dos semanas, estábamos almorzábamos, y me dice: ‘Muñeca, ¿y tu amiga?’“.
“Le pregunté: ‘¿Qué amiga, papá?’ y me responde: ‘La amiga que me ofreciste’. ‘¿Amiga que te ofrecí de qué, papá?’... ‘Esa amiga que tú me dijiste que me podía venir a visitar de repente, venir a verme’. ‘Ah, ya’. ‘Sí, ¿podrías decirle que venga?’“, añadió.
Contó con la ayuda de Leo Caprile
En ese entonces, la comunicadora conducía el matinal de Chilevisión junto a Julián Elfenbein y Leo Caprile. “El Leo tiene que tener algún dato, pensé. Un buen italiano tiene que tenerlo”, recordó. Fue así como contactó a una profesional: “El Leo me dice: ‘Te voy a averiguar’, y después me cuenta que hay una especialista en abuelitos, se llama Antonia".
“Entonces le digo, ‘Antonia, hablas con María Luisa Godoy. Antonia, mira, esta es la situación. Necesito que vayas a mi casa, que yo vivo con mi papá. Tú me dices a la hora que estés, va a estar la persona que trabaja en mi casa. Yo no voy a estar, por razones lógicas’, no me daba para tanto. Yo me fui, dejé el cheque en la entrada y me fui”, agregó.
El desenlace fue totalmente sorpresivo. “Al día siguiente le pregunté cómo le había ido y me dijo: ‘Llegué a una conclusión: si no hay amor, no funciona’, me comentó mi papá… Y la señorita se llevó el cheque... Mi amor por mi padre, incondicional siempre”, concluyó entre risas.
