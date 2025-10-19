Brutal asalto en Talcahuano: video muestra ataque a adulto mayor con Parkinson y a su nieta en su propia casa

Un violento robo afectó a un adulto mayor de 78 años y a su nieta en su propia casa, en la comuna de Talcahuano, región del Biobío.

El hecho, registrado por cámaras de seguridad, muestra el momento en que un sujeto irrumpe con fuerza en la vivienda, derribando al anciano —quien padece Parkinson— y amenazando a ambos con un arma cortante.

Según relató el hijo del afectado, Paulo Chandía, a Mega, el ataque ocurrió mientras él se encontraba en una habitación trasera del domicilio.

CAPTURA MEGA Ampliar

“Mi papá quedó muy asustado, su salud no es buena y ha estado muy nervioso después de lo que pasó”, señaló. El hombre explicó que el delincuente lo buscaba directamente a él, ya que es conocido en el sector por su negocio de distribución de gas.

“Entró gritando ‘¿dónde está Pablo?, ¿está la plata?’, pidiendo dinero. Se llevó efectivo y un celular, pero gracias a los vecinos logramos recuperar parte de lo sustraído”, añadió.

El forcejeo y los gritos alertaron a los vecinos, quienes acudieron en ayuda de las víctimas y comenzaron a golpear puertas y ventanas, lo que obligó al delincuente a intentar escapar por la parte trasera de la casa. Sin embargo, al no encontrar salida, huyó por la entrada principal aprovechando el caos del momento. Afortunadamente, ninguna de las víctimas resultó con lesiones graves.

Carabineros llegó poco después al lugar y comenzó las diligencias para identificar al responsable. Según información entregada por la familia al citado medio, el sospechoso ya habría sido reconocido mediante evidencia fotográfica.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, mientras las víctimas intentan recuperarse del violento episodio que ha conmocionado al barrio y reabierto el debate sobre la inseguridad en Talcahuano.