Incendio en pleno vuelo obliga a aterrizaje de emergencia en China

El vuelo CA139 de Air China, que cubría la ruta entre Hangzhou y Seúl, vivió momentos de tensión cuando un incendio se desató en uno de los compartimentos superiores de equipaje.

Verónica Villalobos

Incendio en pleno vuelo obliga a aterrizaje de emergencia en China

Santiago

Según los primeros reportes, el fuego habría comenzado por la combustión espontánea de una batería de litio guardada en el equipaje de mano de un pasajero.

La rápida acción de la tripulación permitió controlar las llamas antes de que se propagaran, evitando una tragedia.

Por precaución, el avión fue desviado al aeropuerto internacional de Shanghái-Pudong, donde aterrizó sin inconvenientes y con todos los pasajeros ilesos. Desde Air China informaron que se abrió una investigación para esclarecer el hecho y reforzar los controles sobre dispositivos electrónicos y baterías de litio en los vuelos.

El incidente volvió a poner en debate los riesgos de transportar baterías de iones de litio, ya que pueden sobrecalentarse y liberar gases tóxicos.

Aunque son eventos poco frecuentes, las aerolíneas mantienen estrictas medidas para prevenir situaciones como esta.

