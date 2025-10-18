;

Tragedia en Brasil: al menos 15 muertos deja accidente en bus

Más de una treintena de personas viajaban en el vehículo rumbo a Santa Cruz do Capibaribe y las causas del accidente aún se investigan.

Cristóbal Álvarez

Durante la noche del viernes, un autobús con más de 30 pasajeros volcó en una carretera en Brasil, entre las localidades de Paranatama y Saloá, en el estado de Pernambuco.

Concretamente, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) confirmó que al menos 15 personas murieron en el lugar.

El bus había salido desde Brumado, en el estado de Bahía, con destino a Santa Cruz do Capibaribe, en Pernambuco.

Hasta el sitio llegaron equipos de la PRF, Policía Militar, Bomberos, el servicio médico de urgencia SAMU, el Instituto de Criminalística y la Policía Civil para participar en las labores de rescate.

Las imágenes difundidas muestran el vehículo volcado de costado sobre la calzada y varias ambulancias desplegadas en la zona.

