Encuentran a hombre muerto al interior de su casa en Puerto Montt: “Evidentemente es atribuible a terceras personas”

Si bien en primera instancia la víctima habría sido hallada atada de manos y pies, la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez, no confirmó dicha versión.

Nelson Quiroz

Marcelo Optiz

PDI

PDI

Detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, se encuentran indagando la muerte de un hombre adulto en el sector de Piedra Azul, al sur de la capital regional.

El cuerpo fue encontrado al interior de una vivienda ubicada cerca de la Carretera Austral, lo que motivó un amplio operativo policial y pericial.

Si bien los primeros reportes indicaban que la víctima habría sido hallada atada de manos y pies, la fiscal jefa de Puerto Montt, Myriam Pérez, no confirmó dicha versión.

ADN

En declaraciones oficiales, señaló que “las circunstancias de la muerte de este vecino del sector de la Carretera Austral son evidentemente atribuibles a la acción de terceras personas, presumiblemente en el marco de la comisión de un delito de robo con homicidio en el interior del domicilio de la víctima”.

De acuerdo con la fiscal, el fallecido corresponde a un hombre de 66 años, y las diligencias se encuentran a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, bajo la dirección de la Fiscalía Local de Puerto Montt.

El trabajo en el sitio del suceso se extendió durante toda la jornada del sábado y el cuerpo será sometido a autopsia por parte del Servicio Médico Legal de la Región de Los Lagos, con el objetivo de esclarecer la causa exacta del deceso y determinar la dinámica del crimen.

