Temblor se percibe en la zona norte: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un movimiento telúrico se registró la noche de este sábado 18 de octubre en la zona norte de Chile.

De acuerdo a información especializada, el hecho ocurrió pasadas las 22:10 horas y fue advertido a través de redes sociales.

De acuerdo con datos preliminares del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el sismo tuvo una magnitud de 4.0 y se localizó a 98 kilómetros al sureste de Socaire, con una profundidad estimada de 193 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni infraestructuras producto del movimiento, aunque los organismos de emergencia se mantienen monitoreando la situación en la zona afectada.