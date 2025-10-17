“Colocolinos por Jeanette Jara”: la instancia que organizó un grupo de hinchas de Colo Colo para expresarle su apoyo a la candidata

En un encuentro marcado por el espíritu colocolino y el sentido comunitario, la candidata presidencial Jeannette Jara compartió con más de 200 socios e hinchas del Colo Colo en el centro de Santiago.

El espacio estuvo marcado por varios momentos, donde enfatizó el valor del deporte como herramienta de integración social y agradeció el apoyo recibido por parte del pueblo albo.

La actividad, denominada 'Colocolinos por Jeannette Jara‘, fue organizada por un grupo de socios, simpatizantes y adherentes del club, quienes entregaron a la exministra una camiseta conmemorativa del centenario de Colo Colo y una carta con reflexiones sobre el futuro del fútbol chileno.

En el documento, los asistentes cuestionaron el modelo de sociedades anónimas deportivas, señalando que “ha desplazado a las bases sociales, a los socios e hinchas, de la gestión y decisión del futuro de nuestros clubes”.

El texto también apeló a la memoria histórica del club popular: “Nuestro llamado es a recordar siempre a Arellano, a los rebeldes de 1925, y a los millones de compatriotas que viven y luchan por un país más justo, donde la pasión por la camiseta sea expresión genuina de nuestro pueblo”, expresaron.

Durante su intervención, Jara lamentó la muerte de dos hinchas del equipo ocurrida antes de un partido de Copa Libertadores en abril, un hecho que, según dijo, “es un dolor que no hay que olvidarlo nunca”.

Por otra parte, hizo hincapié en que “el futuro que se viene tiene mucha esperanza y posibilidades para nuestro país. Desde el deporte, desde la justicia social, desde tener un ingreso vital que nos alcance para vivir (...) desde cuando uno va al hospital y recibe una atención digna y oportuna”.

“Si hay algo que no podemos negar, es que la gente viva tranquila. Esto significa, entre otras cosas, que los clubes de barrio revivan, que en la ruralidad existan canchas para reunirse y que en las poblaciones los niños y niñas tengan implementación para hacer deporte”, agregó.

La representante del Partido Comunista sostuvo que la cohesión social se construye desde lo colectivo y advirtió sobre los efectos del individualismo.

“La comunidad nos ayudará a revertir muchos de los temores que hoy están presentes, donde el excluir al otro y el fomentar el odio han ido ganando espacio. Por eso les agradezco este encuentro”, concluyó.

El evento estuvo marcado por un ambiente festivo y familiar, reflejando, según los organizadores, la idea de que Colo Colo no solo representa una pasión deportiva, sino también un lazo social que une a generaciones y territorios en torno a valores de identidad, solidaridad y justicia.

Otro de los momentos destacados y de distensión fue cuando la candidata presidencial bailó un pie de cueca con uno de los presentes, un espacio que sin duda quedará inmortalizado en su campaña.