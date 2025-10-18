;

VIDEO. Será una guerra en Ñuñoa: los espectaculares números con lo que llega Lanús a enfrentar a la U por Copa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrini vio acción en el Clausura Argentino y viajará a Chile en un estadio de forma magnífico.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Ruano Carneiro

La Universidad de Chile no jugará este fin de semana y prepara todos sus trabajos de cara al partido de Copa Sudamericana del jueves.

Lanús, el rival de los azules en la llave de semifinales, sí tuvo acción en el Clausura de Argentina y llega con números que meten miedo a los universitarios.

El “granate” se impuso por 2-0 a Godoy Cruz, con goles de José Canale (33′) y Rodrigo Castillo (90+4′), en un encuentro en el que Mauricio Pellegrino alineó un once suplente pensando en su viaje a Chile.

Revisa también:

ADN

El conjunto dirigido por el exentrenador de la U atraviesa un estado de forma magnífico, sumando 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota y habiendo superado al Fluminense en los cuartos de final de la Sudamericana.

En la liga local, Lanús es el puntero de su zona con 26 puntos, siendo el equipo con más unidades si se contabilizara una tabla general. Además, es el equipo que más partidos ha ganado en lo que va del torneo, con 6 triunfos.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad