La Universidad de Chile no jugará este fin de semana y prepara todos sus trabajos de cara al partido de Copa Sudamericana del jueves.

Lanús, el rival de los azules en la llave de semifinales, sí tuvo acción en el Clausura de Argentina y llega con números que meten miedo a los universitarios.

El “granate” se impuso por 2-0 a Godoy Cruz, con goles de José Canale (33′) y Rodrigo Castillo (90+4′), en un encuentro en el que Mauricio Pellegrino alineó un once suplente pensando en su viaje a Chile.

El conjunto dirigido por el exentrenador de la U atraviesa un estado de forma magnífico, sumando 8 partidos consecutivos sin conocer la derrota y habiendo superado al Fluminense en los cuartos de final de la Sudamericana.

En la liga local, Lanús es el puntero de su zona con 26 puntos, siendo el equipo con más unidades si se contabilizara una tabla general. Además, es el equipo que más partidos ha ganado en lo que va del torneo, con 6 triunfos.