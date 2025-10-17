INIA alerta sobre riesgo de hongos en cultivos entre Coquimbo y Los Lagos por lluvias tardías y altas temperaturas

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) advirtió que las condiciones climáticas de este año han acelerado el desarrollo de los cultivos y podrían favorecer la aparición de enfermedades fúngicas.

Según su Pulso Agroclimático de octubre, la acumulación temprana de frío y las altas temperaturas registradas entre Coquimbo y Los Lagos adelantaron las etapas fenológicas.

“El frío muy temprano y las altas temperaturas favorecieron que las etapas fenológicas estén adelantadas respecto de sus históricos”, explicó Raúl Orrego, investigador de INIA y encargado del boletín.

Añadió que estos factores, junto con “lluvias esporádicas propias de la primavera, se asocian a un alto riesgo de enfermedades, en especial fúngicas”.

Tizón tardío en la papa

El informe advierte una alta presión para que se produzca el tizón tardío en la papa y señala que, aunque persiste un déficit hídrico importante, la actividad agrícola no se ha visto afectada.

“Es importante ver qué ocurre en las semanas siguientes, ya que se están produciendo varios eventos de precipitaciones breves que podrían mantener la actividad”, señaló Orrego.

El boletín, disponible en el sitio web del INIA, reúne información de más de 400 estaciones agrometeorológicas para orientar la gestión agrícola ante las variaciones climáticas del país.