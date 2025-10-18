“Estoy segura de que Colo Colo va a volver a salir campeón de la Copa Libertadores Femenina” / LUIS ROBAYO

El plantel de Colo Colo se mostró dolido tras haber perdido el invicto que arrastraban hace más de un año luego de perder este sábado ante Ferroviaria de Brasil en la Copa Libertadores Femenina.

Dicho resultado, además, les costó quedar fuera del podio en Buenos Aires. “Queríamos el tercer puesto. Fue un partido un poquito ingrato, nos hacen un gol iniciando el partido. En el segundo tiempo sometimos demasiado al rival, pero no finalizamos jugadas”, dijo, en diálogo con el sitio oficial del “Cacique”, la volante Yanara Aedo.

Al respecto, la “10″ de las albas apuntó a sacar lecciones de lo vivido en esta edición del torneo continental.

“Es mejorar. Vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando, preocupándonos de los detalles. Estoy segura que Colo Colo va a volver a salir campeón de esta copa. El trabajo nuestro es ese, trabajar, hacer todo lo que podamos para dejar al club lo más arriba”, comentó la volante, destacando el haber dejado en alto al club a nivel internacional.

“Vinimos a buscar la Copa, pero es lindo que Colo Colo esté entre los cuatro mejores de América. Todos los años esperamos mejorar, pero queremos más. Estamos contentas con que se hable y se vuelva a respetar a Colo Colo como merece el club y su hinchada, pero no vamos a parar hasta que volvamos a estar más arriba”, cerró Yanara Aedo.