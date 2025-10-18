;

“Estoy segura de que Colo Colo va a volver a salir campeón de la Copa Libertadores Femenina”

Yanara Aedo apuntó a la falta de finiquito que les impidió lograr el tercer puesto del torneo continental.

Carlos Madariaga

“Estoy segura de que Colo Colo va a volver a salir campeón de la Copa Libertadores Femenina”

“Estoy segura de que Colo Colo va a volver a salir campeón de la Copa Libertadores Femenina” / LUIS ROBAYO

El plantel de Colo Colo se mostró dolido tras haber perdido el invicto que arrastraban hace más de un año luego de perder este sábado ante Ferroviaria de Brasil en la Copa Libertadores Femenina.

Dicho resultado, además, les costó quedar fuera del podio en Buenos Aires. “Queríamos el tercer puesto. Fue un partido un poquito ingrato, nos hacen un gol iniciando el partido. En el segundo tiempo sometimos demasiado al rival, pero no finalizamos jugadas”, dijo, en diálogo con el sitio oficial del “Cacique”, la volante Yanara Aedo.

Revisa también:

ADN

Al respecto, la “10″ de las albas apuntó a sacar lecciones de lo vivido en esta edición del torneo continental.

“Es mejorar. Vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando, preocupándonos de los detalles. Estoy segura que Colo Colo va a volver a salir campeón de esta copa. El trabajo nuestro es ese, trabajar, hacer todo lo que podamos para dejar al club lo más arriba”, comentó la volante, destacando el haber dejado en alto al club a nivel internacional.

“Vinimos a buscar la Copa, pero es lindo que Colo Colo esté entre los cuatro mejores de América. Todos los años esperamos mejorar, pero queremos más. Estamos contentas con que se hable y se vuelva a respetar a Colo Colo como merece el club y su hinchada, pero no vamos a parar hasta que volvamos a estar más arriba”, cerró Yanara Aedo.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad