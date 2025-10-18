Santiago

Michelle Carvalho entregó nuevos detalles de su pasado con Alexis Sánchez durante su participación en Podemos Hablar, de CHV. En conversación con Diana Bolocco, la modelo brasileña recordó cómo comenzó su relación con el delantero chileno y reveló una particular petición que él le hizo cuando estaban juntos.

La ex Gran Hermano contó que conoció al “Niño Maravilla” cuando jugaba en el Barcelona, luego de intercambiar mensajes por Facebook y mantener videollamadas. “(Me dijo) ‘¿Te puedo llamar?’ Y yo le dije ‘sí’, a ver si era o no era. Ahí empezamos a hablar por días”, relató.

Carvalho explicó que viajó a España por trabajo y allí se conocieron en persona, iniciando un romance que describió como “intermitente”. “Yo no sé si me enamoré, pero recuerdo que éramos muy cómplices, muy amigos y nos divertíamos. Había mucha complicidad, paseos, perros de por medio y apoyo en su carrera”, comentó.

Luego, la modelo reveló que el futbolista le puso una condición para continuar juntos: debía alejarse de la televisión. “Sí, era un requisito. Como no le gustaba la exposición, me dijo: ‘para que lo nuestro funcione, tú tienes que renunciar a eso’. Y yo no quise renunciar”, confesó.

Finalmente, Michelle aseguró que no mantiene contacto con Sánchez desde hace años, pero guarda buenos recuerdos. “Lo recuerdo con mucho cariño, siempre le deseo lo mejor”, cerró.