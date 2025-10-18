Detienen a dos personas por red de delivery de drogas en Peñaflor: coordinaban ventas por WhatsApp

La Policía de Investigaciones desarticuló este viernes una red que se dedicaba a la venta de drogas bajo la modalidad de delivery en Peñaflor, en la región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado por el equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Peñaflor, que detuvo a un hombre y una mujer adultos, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Talagante.

El comisario Patricio Ocampo explicó que las diligencias comenzaron tras detectar que los involucrados ofrecían droga por redes sociales. “A través del análisis de mensajes y vigilancias discretas, identificamos a los responsables. Coordinaban las ventas por WhatsApp y ellos mismos entregaban la droga en distintos puntos de la comuna”, señaló.

Con autorización judicial, la PDI allanó tres domicilios vinculados a los imputados, incautando cerca de 400 gramos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, avaluados en casi $2 millones.

Adicionalmente, también fueron requisados tres vehículos presuntamente usados para distribuir la droga, además de balanzas digitales y elementos para dosificarla.

En ese contexto, Ocampo añadió que durante la indagatoria se aplicaron técnicas como vigilancia, seguimientos, análisis de redes sociales y agente revelador, lo que permitió reunir los antecedentes necesarios para concretar las detenciones.