;

Detienen a dos personas por red de delivery de drogas en Peñaflor: coordinaban ventas por WhatsApp

Casi $2 millones en drogas fueron incautados, además de tres vehículos presuntamente utilizados para distribuir los encargos.

Cristóbal Álvarez

Getty Images

Getty Images

La Policía de Investigaciones desarticuló este viernes una red que se dedicaba a la venta de drogas bajo la modalidad de delivery en Peñaflor, en la región Metropolitana.

El procedimiento fue realizado por el equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Peñaflor, que detuvo a un hombre y una mujer adultos, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Talagante.

Revisa también:

ADN

El comisario Patricio Ocampo explicó que las diligencias comenzaron tras detectar que los involucrados ofrecían droga por redes sociales. “A través del análisis de mensajes y vigilancias discretas, identificamos a los responsables. Coordinaban las ventas por WhatsApp y ellos mismos entregaban la droga en distintos puntos de la comuna”, señaló.

Con autorización judicial, la PDI allanó tres domicilios vinculados a los imputados, incautando cerca de 400 gramos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, avaluados en casi $2 millones.

Adicionalmente, también fueron requisados tres vehículos presuntamente usados para distribuir la droga, además de balanzas digitales y elementos para dosificarla.

En ese contexto, Ocampo añadió que durante la indagatoria se aplicaron técnicas como vigilancia, seguimientos, análisis de redes sociales y agente revelador, lo que permitió reunir los antecedentes necesarios para concretar las detenciones.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad