A menos de 24 horas de su reinauguración: así quedó la Fuente Alemana del Parque Forestal tras ser vandalizada

La histórica Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, amaneció nuevamente rayada este sábado, a menos de un día de haber sido reinaugurada tras un extenso proceso de restauración encabezado por Metro de Santiago y la Municipalidad de Santiago.

El monumento, donado por la comunidad alemana en 1912 y creado por el escultor Gustav Eberlein, fue completamente restaurado luego de sufrir graves daños y grafitis durante el estallido social de 2019.

Agencia Uno Ampliar

Los trabajos incluyeron limpieza de bronce y granito, reparación de fisuras y recuperación de detalles, en el marco de las obras de mitigación asociadas a la futura Línea 7 del Metro.

Sin embargo, la mañana de este sábado 18 de octubre, la escultura apareció nuevamente con rayados de protesta en su base, lo que generó indignación en las autoridades comunales y regionales.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de una “reja patrimonial” para proteger la obra durante las noches y en jornadas de manifestaciones.

El jefe comunal agregó que el Gobierno Regional Metropolitano comprometió un plan de restauración continua, mediante equipos especializados que retirarán y limpiarán los daños cada vez que sea necesario.

La Fuente Alemana, símbolo del Parque Forestal y del centenario de la independencia de Chile, vuelve así a quedar bajo resguardo, a la espera de medidas que aseguren su preservación.