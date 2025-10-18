;

A menos de 24 horas de su reinauguración: así quedó la Fuente Alemana del Parque Forestal tras ser vandalizada

El monumento donado por la comunidad alemana en 1912, fue restaurado tras los daños y grafitis que sufrió durante el estallido social de 2019.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La histórica Fuente Alemana, ubicada en el Parque Forestal, amaneció nuevamente rayada este sábado, a menos de un día de haber sido reinaugurada tras un extenso proceso de restauración encabezado por Metro de Santiago y la Municipalidad de Santiago.

El monumento, donado por la comunidad alemana en 1912 y creado por el escultor Gustav Eberlein, fue completamente restaurado luego de sufrir graves daños y grafitis durante el estallido social de 2019.

ADN

Agencia Uno

Los trabajos incluyeron limpieza de bronce y granito, reparación de fisuras y recuperación de detalles, en el marco de las obras de mitigación asociadas a la futura Línea 7 del Metro.

Revisa también

ADN

Sin embargo, la mañana de este sábado 18 de octubre, la escultura apareció nuevamente con rayados de protesta en su base, lo que generó indignación en las autoridades comunales y regionales.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció la instalación de una “reja patrimonial” para proteger la obra durante las noches y en jornadas de manifestaciones.

El jefe comunal agregó que el Gobierno Regional Metropolitano comprometió un plan de restauración continua, mediante equipos especializados que retirarán y limpiarán los daños cada vez que sea necesario.

La Fuente Alemana, símbolo del Parque Forestal y del centenario de la independencia de Chile, vuelve así a quedar bajo resguardo, a la espera de medidas que aseguren su preservación.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad