Ministra Delpiano detalla estado de tripulantes sobrevivientes del helicóptero accidentado de la FACH

“Están muy bien atendidos y con mucho cariño”, dijo la secretaria de Estado.

Durante la mañana de este sábado, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, informó que los tres tripulantes de la Fuerza Aérea (Fach) que sobrevivieron al accidente aéreo permanecen hospitalizados, fuera de riesgo vital y con lesiones de mediana gravedad.

“He podido conversar con las tres personas, los tres se encuentran de buen ánimo, pasaron buena noche y están siendo evaluados”, señaló la autoridad, destacando el acompañamiento recibido por parte del personal médico.

Están muy bien atendidos, con mucho cariño por parte de la Fuerza Aérea y del personal que los atiende”, dijo,

Delpiano indicó que, por ahora, no se han entregado mayores antecedentes a la investigación. “Ya habrá tiempo suficiente si es que tienen algún antecedente que entregar, pero no ha sido hoy el momento, lo serán los próximos días”, sostuvo.

Respecto al piloto fallecido, confirmó que “todo el esfuerzo de la Fuerza Aérea está en poder traer el cuerpo del capitán que falleció, poder traerlo a Santiago”, precisando que el traslado podría concretarse el domingo 19 de octubre.

La ministra detalló además que las causas del accidente están siendo indagadas por un sumario interno y por la justicia militar, dado que la aeronave se encontraba en buen funcionamiento y había participado recientemente en actividades oficiales junto al Presidente en Colchane.

