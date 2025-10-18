;

Acusan al municipio de La Cisterna por eliminar estacionamientos en Gran Avenida: serían claves para el comercio local

Advirtieron que la medida fue adoptada sin diálogo y que pone en riesgo empleos locales, afectando la logística diaria de carga y descarga del comercio.

Cristóbal Álvarez

Acusan al municipio de La Cisterna por eliminar estacionamientos en Gran Avenida: serían claves para el comercio local

Ss

Durante este viernes, organizaciones rechazaron la decisión de la Municipalidad de La Cisterna de eliminar los estacionamientos regulados en Gran Avenida, medida que —según acusan— fue adoptada sin diálogo previo y podría afectar directamente al comercio local.

Según denunció la ONG Chile Te Necesita, estos espacios operan desde 2002 entre las 10:00 y las 17:00 horas como puntos clave para la carga y descarga de mercaderías, facilitando el funcionamiento de pequeños y medianos negocios del sector.

Revisa también:

ADN

En concreto, Óscar Calfileo, director de la ONG, advirtió que la medida impulsada por el alcalde Joel Olmos podría desencadenar cierres de locales y pérdida de empleos. “Se van a ver afectadas familias; el comercio puede incluso quebrar en gran magnitud. Por lo tanto, pedimos que el alcalde tenga conciencia y se reúna con esta agrupación”, afirmó.

Yuri Ramírez, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida, llamó a establecer una instancia formal con la autoridad comunal. “Ojalá generar una mesa de diálogo y que el mundo político nos colabore, porque va directamente a afectar el empleo de las personas”, señaló.

La ONG y el comité acusaron que esta decisión se tomó “a la vista y paciencia del Consejo Municipal”, sin considerar la voz de quienes trabajan a diario en el territorio. Por ello, convocaron a los candidatos a diputados del Distrito 13 a asumir compromisos concretos con la protección del empleo y la justicia territorial.

Las organizaciones hicieron un llamado a la municipalidad a reevaluar la medida y a la comunidad a mantenerse movilizada ante lo que califican como un momento decisivo para el desarrollo económico y social de La Cisterna.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad