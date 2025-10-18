Acusan al municipio de La Cisterna por eliminar estacionamientos en Gran Avenida: serían claves para el comercio local
Advirtieron que la medida fue adoptada sin diálogo y que pone en riesgo empleos locales, afectando la logística diaria de carga y descarga del comercio.
Durante este viernes, organizaciones rechazaron la decisión de la Municipalidad de La Cisterna de eliminar los estacionamientos regulados en Gran Avenida, medida que —según acusan— fue adoptada sin diálogo previo y podría afectar directamente al comercio local.
Según denunció la ONG Chile Te Necesita, estos espacios operan desde 2002 entre las 10:00 y las 17:00 horas como puntos clave para la carga y descarga de mercaderías, facilitando el funcionamiento de pequeños y medianos negocios del sector.
En concreto, Óscar Calfileo, director de la ONG, advirtió que la medida impulsada por el alcalde Joel Olmos podría desencadenar cierres de locales y pérdida de empleos. “Se van a ver afectadas familias; el comercio puede incluso quebrar en gran magnitud. Por lo tanto, pedimos que el alcalde tenga conciencia y se reúna con esta agrupación”, afirmó.
Yuri Ramírez, presidente del Comité de Defensa y Desarrollo de Gran Avenida, llamó a establecer una instancia formal con la autoridad comunal. “Ojalá generar una mesa de diálogo y que el mundo político nos colabore, porque va directamente a afectar el empleo de las personas”, señaló.
La ONG y el comité acusaron que esta decisión se tomó “a la vista y paciencia del Consejo Municipal”, sin considerar la voz de quienes trabajan a diario en el territorio. Por ello, convocaron a los candidatos a diputados del Distrito 13 a asumir compromisos concretos con la protección del empleo y la justicia territorial.
Las organizaciones hicieron un llamado a la municipalidad a reevaluar la medida y a la comunidad a mantenerse movilizada ante lo que califican como un momento decisivo para el desarrollo económico y social de La Cisterna.
