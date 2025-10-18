Jeannette Jara lidera nueva encuesta presidencial, mientras Kast retrocede y Kaiser acorta distancia con Matthei

Santiago

El estudio de la Universidad del Desarrollo reveló que si las elecciones presidenciales se realizaran este domingo, Jeannette Jara obtendría un 24% de apoyo, seguida de cerca por José Antonio Kast con un 23%, dos puntos menos que la semana anterior.

Evelyn Matthei, en tanto, baja a 16%, mientras Johannes Kaiser sube de 10% a 13%, quedando a solo tres puntos de la abanderada de Chile Vamos. Más atrás figuran Franco Parisi con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con 1%. Un 11% de los encuestados se reparte entre indecisos y quienes no votarían por ninguno.

En los escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 46% frente a 33%, mientras que Matthei superaría a la exministra con 45% contra 30%.

En ambos casos, cerca de un quinto de los consultados se mantiene sin una preferencia definida.