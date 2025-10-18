Jeannette Jara lidera nueva encuesta presidencial, mientras Kast retrocede y Kaiser acorta distancia con Matthei
La tercera entrega del Panel Ciudadano-UDD de octubre entregó una nueva configuración del mapa electoral.
Santiago
El estudio de la Universidad del Desarrollo reveló que si las elecciones presidenciales se realizaran este domingo, Jeannette Jara obtendría un 24% de apoyo, seguida de cerca por José Antonio Kast con un 23%, dos puntos menos que la semana anterior.
Evelyn Matthei, en tanto, baja a 16%, mientras Johannes Kaiser sube de 10% a 13%, quedando a solo tres puntos de la abanderada de Chile Vamos. Más atrás figuran Franco Parisi con 9%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, y Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, ambos con 1%. Un 11% de los encuestados se reparte entre indecisos y quienes no votarían por ninguno.
Revisa también
En los escenarios de segunda vuelta, Kast vencería a Jara por 46% frente a 33%, mientras que Matthei superaría a la exministra con 45% contra 30%.
En ambos casos, cerca de un quinto de los consultados se mantiene sin una preferencia definida.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.