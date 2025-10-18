;

Ola de calor este sábado: DMC emite advertencia por altas temperaturas de hasta 35°C en la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica para cuatro regiones del país. Aunque el calor será intenso, los expertos descartan que se trate de una ola de calor.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images / AlesVeluscek

Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió un episodio de altas temperaturas que afectará este sábado 18 de octubre a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, principalmente en sectores interiores y precordilleranos.

Los termómetros podrían alcanzar entre 30° y 35°C, siendo las zonas precordilleranas de Valparaíso y la Región Metropolitana las más calurosas. En Coquimbo y O’Higgins, en tanto, se prevén valores cercanos a los 34°C.

Revisa también

ADN

El meteorólogo Gianfranco Marcone detalló que en Santiago la máxima rondará los 31°C, aunque comunas como Colina, Lampa y Tiltil podrían registrar temperaturas más altas durante la tarde, descendiendo a cerca de 18°C en la noche.

Pese a las elevadas cifras, Marcone descartó que se trate de una ola de calor, ya que este fenómeno requiere al menos tres días consecutivos sobre los umbrales locales. En este caso, las altas temperaturas se extenderán solo por dos jornadas.

Para los próximos días, se esperan máximas de 28°C el domingo, 27°C el lunes y nuevamente 28°C el martes, con mínimas entre 7° y 9°C, anticipando un leve descenso hacia el inicio de la semana.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad