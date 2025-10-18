Ola de calor este sábado: DMC emite advertencia por altas temperaturas de hasta 35°C en la zona central

Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió un episodio de altas temperaturas que afectará este sábado 18 de octubre a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, principalmente en sectores interiores y precordilleranos.

Los termómetros podrían alcanzar entre 30° y 35°C, siendo las zonas precordilleranas de Valparaíso y la Región Metropolitana las más calurosas. En Coquimbo y O’Higgins, en tanto, se prevén valores cercanos a los 34°C.

El meteorólogo Gianfranco Marcone detalló que en Santiago la máxima rondará los 31°C, aunque comunas como Colina, Lampa y Tiltil podrían registrar temperaturas más altas durante la tarde, descendiendo a cerca de 18°C en la noche.

Pese a las elevadas cifras, Marcone descartó que se trate de una ola de calor, ya que este fenómeno requiere al menos tres días consecutivos sobre los umbrales locales. En este caso, las altas temperaturas se extenderán solo por dos jornadas.

Para los próximos días, se esperan máximas de 28°C el domingo, 27°C el lunes y nuevamente 28°C el martes, con mínimas entre 7° y 9°C, anticipando un leve descenso hacia el inicio de la semana.