Videos filtrados cambian rumbo de caso de torturas: revocan prisión preventiva a exfuncionarios acusados de agresión a compañero en Hospital de Osorno

Nuevos antecedentes presentados por la defensa llevaron a cambiar la medida cautelar más gravosa por arresto domiciliario.

Nelson Quiroz

Marcelo Opitz

El Juzgado de Garantía de Osorno revocó este viernes la prisión preventiva de dos exfuncionarios del Hospital Base de la ciudad, acusados de torturas al interior del recinto médico, y la reemplazó por una medida cautelar de menor intensidad.

La revisión de las medidas cautelares fue solicitada tanto por el Ministerio Público como por la defensa, liderada por el abogado Juan Carlos Claré, quien representa a uno de los imputados.

Durante la audiencia, la defensa presentó cinco videos y ocho fotografías que, a su juicio, podrían cuestionar que los hechos constituyan delito o, en su defecto, ameriten una calificación jurídica distinta.

Según Claré, estos antecedentes desvirtúan la gravedad de la imputación y hacen desproporcionada la prisión preventiva, lo que fue considerado por el tribunal al momento de modificar la medida cautelar. Además, se señaló que los videos que han circulado, y que han causado gran impacto, son producto de filtraciones externas desde el hospital.

“Se alegaron antecedentes que, a juicio de esta defensa, logran desvirtuar la gravedad de la imputación de tortura, y que al mismo tiempo hacen desproporcionada la prisión preventiva, lo que fue considerado por el tribunal”, señaló.

La fiscal Ana María Díaz, a cargo de la investigación, informó que la audiencia abordó las medidas cautelares de los cuatro imputados, por lo que todos ellos quedarán con arresto domiciliario total.

La persecutora precisó que los antecedentes aportados se incorporaron a la carpeta investigativa y fueron evaluados por el tribunal en el contexto de la proporcionalidad de la medida.

