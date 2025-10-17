;

A seis años del estallido social: revelan falsos testigos tras cierre de investigación por incendio en bodegas Kayser

La pesquisa, dirigida por la fiscalía Centro Norte, se basa en un informe de más de 500 páginas de la PDI, que revisa detalladamente todas las versiones recabadas tras el siniestro del 18 de octubre de 2019.

A seis años del incendio que devastó la bodega de la empresa Kayser en Renca y que cobró la vida de cinco trabajadores —Julián Pérez, Andrés Ponce, Manuel Muga, Luis Salas y Yoshua Osorio—, la Policía de Investigaciones (PDI) aclaró que no hubo intervención de agentes del Estado ni de terceros en la tragedia.

La investigación, liderada por la fiscalía Centro Norte, se sustenta en un informe de más de 500 páginas elaborado por la PDI, que analiza cada una de las versiones entregadas tras los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2019, recogió La Segunda.

Según el documento, algunas personas habrían difundido información falsa con intención de generar confusión, incluyendo relatos atribuidos a bomberos y testimonios que circulaban en redes sociales.

Entre las denuncias más difundidas se encontraba un archivo de audio, conocido como “relato bombero”, que supuestamente contenía declaraciones de testigos sobre la participación de terceros en el incendio.

En esa línea, de acuerdo al mencionado medio, la Fiscalía confirmó que este registro se basaba en información de oídas y no correspondía a testimonios presenciales. Incluso, algunas versiones circuladas en redes habrían sido promovidas por individuos con motivaciones personales, en un contexto de venganza o desinformación.

Cierre de la investigación

El caso había generado teorías conspirativas durante los años posteriores a la tragedia. En 2022, algunos familiares y políticos llegaron a plantear la posible intervención de agentes del Estado. Sin embargo, el cierre de la causa descarta cualquier responsabilidad externa y se enfoca en los hechos comprobados: el incendio fue un accidente que resultó en la muerte de cinco trabajadores.

La investigación también recopiló entrevistas y documentos que permiten aclarar la participación real de bomberos y familiares, desestimando relatos que se difundieron sin sustento. Incluso, la Fiscalía destacó que la difusión de información falsa en torno a tragedias de esta magnitud genera un daño adicional a los familiares de las víctimas.

