FACh confirma hallazgo de helicóptero desaparecido en Aysén: uno de los ocupantes fue encontrado muerto

Durante esta jornada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó que fue hallado el helicóptero MH-60M Black Hawk, el cual se encontraba desaparecido desde el pasado jueves en la región de Aysén.

A través de un comunicado, la institución dijo que tres de los cuatro tripulantes fueron encontrados con vida, mientras que uno de los ocupantes perdió la vida.

“La Fuerza Aérea de Chile informa que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black-Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur”, señaló.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”, agregó.

Desde la FACh indicaron que se están realizando las labores de rescate con aeronaves y personal PARASAR, además de brindar asistencia y apoyo a las familias de los afectados.

“La Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”, cerraron desde la rama aérea.

Cabe recordar que se perdió contacto con la aeronave cuando esta sobrevolaba el sector refugio Eduardo García Soto, en Campos de Hielo Sur, región de Aysén, con cuatro pasajeros a bordo.