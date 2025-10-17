;

Servicio de Salud Arauco pide renuncia del director del Hospital de Curanilahue por denuncias de acoso

La autoridad sanitaria designó a Kareen Ortloff como nueva directora interina, destacando transparencia y probidad en el proceso.

Martín Neut

Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela

Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela

El Servicio de Salud Arauco pidió la renuncia del director del Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, Juan Gamboa Saravia.

Lo anterior luego de que este retomara sus funciones pese a estar involucrado en un sumario administrativo por denuncias de acoso y abuso sexual presentadas por tres funcionarias del mismo recinto.

Revisa también:

ADN

Según antecedentes, Gamboa había permanecido apartado de su cargo durante siete meses, mientras se desarrollaba la investigación interna iniciada tras conocerse los hechos en marzo de este año.

Aunque el proceso aún no concluye, la autoridad sanitaria optó por solicitar su salida del cargo.

Ya hay reemplazo

En un comunicado, el Servicio de Salud explicó que la medida se adoptó “en sintonía con los niveles de probidad y transparencia que promueve el Gobierno de Chile y el Ministerio de Salud”, subrayando que buscan resguardar la confianza en la gestión pública.

La dirección del hospital será asumida por Kareen Ortloff Vidal, actual subdirectora de Gestión Asistencial, quien —según el mismo texto— es “una profesional con amplia experiencia en la gestión de salud pública”.

El comunicado también expresa agradecimiento “a la dirección saliente, a la vez que desea el mejor de los éxitos al equipo directivo bajo esta nueva gestión y liderazgo”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad