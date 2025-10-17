Servicio de Salud Arauco pide renuncia del director del Hospital de Curanilahue por denuncias de acoso

El Servicio de Salud Arauco pidió la renuncia del director del Hospital Provincial Dr. Rafael Avaria Valenzuela de Curanilahue, Juan Gamboa Saravia.

Lo anterior luego de que este retomara sus funciones pese a estar involucrado en un sumario administrativo por denuncias de acoso y abuso sexual presentadas por tres funcionarias del mismo recinto.

Según antecedentes, Gamboa había permanecido apartado de su cargo durante siete meses, mientras se desarrollaba la investigación interna iniciada tras conocerse los hechos en marzo de este año.

Aunque el proceso aún no concluye, la autoridad sanitaria optó por solicitar su salida del cargo.

Ya hay reemplazo

En un comunicado, el Servicio de Salud explicó que la medida se adoptó “en sintonía con los niveles de probidad y transparencia que promueve el Gobierno de Chile y el Ministerio de Salud”, subrayando que buscan resguardar la confianza en la gestión pública.

La dirección del hospital será asumida por Kareen Ortloff Vidal, actual subdirectora de Gestión Asistencial, quien —según el mismo texto— es “una profesional con amplia experiencia en la gestión de salud pública”.

El comunicado también expresa agradecimiento “a la dirección saliente, a la vez que desea el mejor de los éxitos al equipo directivo bajo esta nueva gestión y liderazgo”.