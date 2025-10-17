VIDEO. Jeannette Jara responde en vivo y en llamada telefónica a críticas sobre su franja electoral: “Y tú, ¿qué onda qué me estás asesorando?”
La candidata presidencial del oficialismo conversó con Nicolás Larraín tras los comentarios sobre su franja y aseguró que tomará el consejo.
Durante la primera semana de la franja electoral, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respondió en vivo a críticas sobre su desempeño televisivo en el programa “Not News” de Nicolás Larraín.
En una llamada inesperada junto al diputado Rubén Oyarzo, Larraín señaló: “Perdón la mala educación, pero estábamos analizando su franja, yo soy asesor publicista e hice pedazo su franja. Debió hacer otra cosa”.
Jara, abierta al consejo, respondió: “Yo sé que es un proceso, voy a tomar tu consejo. Oye Nicolás, piénsalo para la segunda vuelta, hay muchas cosas en juego”.
Larraín agregó en tono cómico: “Mire, yo soy derecha, usted sabe, pero por unas UF voy y la ayudo”.
El intercambio se produjo mientras se transmiten los bloques de la franja electoral, destinados a que los candidatos expongan sus propuestas hasta el 13 de noviembre.
