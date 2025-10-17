Durante la primera semana de la franja electoral, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, respondió en vivo a críticas sobre su desempeño televisivo en el programa “Not News” de Nicolás Larraín.

En una llamada inesperada junto al diputado Rubén Oyarzo, Larraín señaló: “Perdón la mala educación, pero estábamos analizando su franja, yo soy asesor publicista e hice pedazo su franja. Debió hacer otra cosa”.

Jara, abierta al consejo, respondió: “Yo sé que es un proceso, voy a tomar tu consejo. Oye Nicolás, piénsalo para la segunda vuelta, hay muchas cosas en juego”.

Larraín agregó en tono cómico: “Mire, yo soy derecha, usted sabe, pero por unas UF voy y la ayudo”.

El intercambio se produjo mientras se transmiten los bloques de la franja electoral, destinados a que los candidatos expongan sus propuestas hasta el 13 de noviembre.