Revocan arresto domiciliario del desaforado diputado Mauricio Ojeda: volverá a prisión preventiva

Durante esta jornada, la Corte de Apelaciones de Temuco modificó las medidas cautelares para el desaforado diputado Mauricio Ojeda.

Esto porque Ojeda, quien es investigado por delitos de fraude al fisco en el denominado Caso Convenios, deberá volver a la cárcel, ya que se decretó su prisión preventiva.

