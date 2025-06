Mauricio Ojeda deberá volver a la cárcel: Corte de Temuco revoca arresto domiciliario total

La Corte de Temuco acogió la apelación del Ministerio Público y revocó la decisión del Juzgado de Garantía y determinó que el desaforado diputado Mauricio Ojeda vuelva a la cárcel .

Ojeda, acusado por delitos de fraude al fisco en el caso Fundaciones , pagó una caución de $40 millones para dejar la prisión preventiva y quedar bajo arresto domiciliario total.

Sin embargo, la corte de la capital regional de La Araucanía revocó esta decisión, acusando que la libertad de Ojeda constituye un peligro para la sociedad , por lo que deberá volver a prisión para cumplir con la medida cautelar más gravosa.

“V amos a demostrar mi inocencia "

Tras permanecer cinco meses en prisión preventiva, Mauricio Ojeda abandonó la cárcel de Temuco este miércoles 4 de junio.

A su salida, el desaforado parlamentario aseguró sentirse “profundamente tranquilo” y valoró el actuar del tribunal. “Digo tranquilidad porque he visto cómo los jueces en Chile fallan estrictamente en derecho y no por filtraciones descontextualizadas donde el Ministerio Público pretende armar con suposiciones, etcétera, cuestiones que no existen y que no son”.

Sobre la solicitud de una pena de 19 años en su contra, Ojeda fue tajante: “Es una cuestión bastante irrisoria, por decir lo menos. Estuve cinco meses con personas condenadas por crímenes violentos, narcotráfico, violaciones… y que tienen penas menores”.