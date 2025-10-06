El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta: causa de Claudio Orrego del caso ProCultura se trasladará a Santiago

El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Regional que buscaba impedir el traslado de la tramitación del caso ProCultura, referente a Claudio Orrego, a Santiago.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, el tribunal acogió una solicitud de incompetencia presentada por la defensa del gobernador metropolitano, siendo apelado por el fiscal Eduardo Ríos para evitar que la causa deje Antofagasta.

Es así que este lunes el juez Hans Durán sostuvo que es “improcedente” la impugnación interpuesta por el persecutor, señalando que “el recurso deducido carece de fundamento legal que lo ampare”.

Por tanto, el magistrado ordenó dar cumplimiento a lo mandatado en la resolución del 30 de septiembre y remitir los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para su conocimiento.