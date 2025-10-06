;

Nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta: causa de Claudio Orrego del caso ProCultura se trasladará a Santiago

El tribunal sostuvo que es “improcedente” la apelación de la Fiscalía que buscaba evitar que la tramitación dejara Antofagasta.

Nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta: causa de Claudio Orrego del caso ProCultura se trasladará a Santiago

Nuevo revés para la Fiscalía de Antofagasta: causa de Claudio Orrego del caso ProCultura se trasladará a Santiago

El Juzgado de Garantía de Antofagasta declaró inadmisible el recurso de apelación que presentó la Fiscalía Regional que buscaba impedir el traslado de la tramitación del caso ProCultura, referente a Claudio Orrego, a Santiago.

Cabe recordar que el pasado 30 de septiembre, el tribunal acogió una solicitud de incompetencia presentada por la defensa del gobernador metropolitano, siendo apelado por el fiscal Eduardo Ríos para evitar que la causa deje Antofagasta.

