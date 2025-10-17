“Mi intención no es que un negocio cierre”: joven tiktoker que funó a restaurante entrega actualización tras polémica

A principios de esta semana la creadora de contenido @eli.salome_ subió un video a TikTok donde relataba una mala experiencia en el restaurante Oda en el barrio Lastarria.

La joven ecuatoriana acumuló 3,2 millones de visitas y, de paso, provocó un efecto dominó: más de 7.000 reseñas negativas para el negocio en Google durante un solo día.

“Lo único que querían era hacer daño. Llegaron a subir hasta fotos de platos que no son de este restaurante”, dijo uno de los socios fundadores en un diálogo con LUN publicado este viernes.

La plataforma habría identificado la ola de reseñas negativas, que afectaron la puntuación general del establecimiento santiaguino, e impedido que el recuento siguiera creciendo. Ahora, solo aparecen unas pocas.

Por otro lado, cuando la influencer se quejó la primera vez por esa vía escrita, recibió una larga respuesta, donde le cuestionaron que fue a tomarse fotos con fines comerciales, con bolsas de ropa e “incomodando la tranquilidad de las personas que se encontraban a su alrededor”.

Luego de la queja de mayor alcance, la “creativa” sumó una actualización a través de un nuevo registro. “Quiero aclarar que mi intención jamás es que ningún negocio cierre. Simplemente es visibilizar lo que pasó para que nadie más le suceda”, señaló.

“¿Por qué no cuentas fueron a tomarse fotos promocionando otra marca que no tiene nada que ver con el restaurante? La historia sería diferente”, cuestionó alguien en los comentarios. A esta se sumaron otros usuarios, apuntando a que iban a modelar ropa.

Precisamente aquel punto no fue aclarado por la joven, ya que esta solo mencionó que su acompañante, una amiga, se cambio el vestido porque supuestamente le incomodaba.

“Por último me gustaría aclarar que en el video pasado yo sí me encontraba un poquito molesta por la respuesta que tuvo este restaurante en mi comentario de Google”, agregó.

“La familia Oda entrega una sincera disculpa si la acción de algún integrante de nuestro equipo de redes respondió de manera inapropiada prestándose para la mala interpretación y causó o hirió la integridad de alguien, ya que esto no identifica a nuestro staff ni establecimiento”, agregó el recinto en su cuenta de Instagram.