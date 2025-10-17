;

Raquel Argandoña confiesa particular trato con Cony Capelli en Fiebre de Baile: “Jamás voy a votar por su inmunidad”

La integrante del jurado del programa de Chilevisión sinceró su postura ante la ganadora de “Gran Hermano Chile”, luego de que recibiera críticas debido a su cercanía con Daniela Aránguiz.

Raquel Argandoña decidió aclarar las críticas que ha recibido por su rol como jurado en Fiebre de Baile, luego de que varios televidentes cuestionaran su nivel de exigencia hacia Cony Capelli.

Pese al destacado desempeño de la ganadora de Gran Hermano, en las dos primeras galas del programa, no consiguió la inmunidad, hecho que generó que en redes sociales los dardos apuntaran contra La Quintrala. Incluso insinuaron que su vínculo con Daniela Aránguiz, conocida enemiga de Cony, podría influir en sus evaluaciones.

Sin embargo, la también conductora de Tal Cual respondió a las especulaciones en Sígueme, donde explicó su verdadera razón para ser tan exigente con la participante. “Cony Capelli es una excelente participante de Fiebre de Baile, es un agrado verla bailar en la pista”, afirmó.

“Yo desde un principio, cuando la vi, la primera vez en Fiebre de Baile, le dije que iba a ser muy estricta con ella porque quiero que sea perfecta, jamás voy a votar por la inmunidad porque me gusta verla bailar siempre, así que nunca va a estar descansando si dependiera de mí”, añadió.

Tras ello, agregó: “Yo creo que es una finalista segura de Fiebre de Baile. Los otros participantes han mejorado mucho, pero al nivel de Cony va a ser muy difícil que la superen”.

Cony Capelli tiene muchas condiciones (...) ella dijo que la evaluara como si fuera bailarina, ella estudió ballet cuando tenía 10 años, pero obviamente, tiene la noción del estudio (…) Es la más liviana, es un agrado verla en la pista, la gente la quiere mucho, la apoya mucho y eso es muy bueno. Es una competidora muy difícil de superar”, concluyó.

