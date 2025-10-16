;

FOTOS. Exparticipante de “Gran Hermano Chile” sorprende al debutar como actor en nueva teleserie vertical de Canal 13

El exparticipante del popular reality por primera vez integrará el elenco de una producción dramática, y tendrá nada menos que un rol protagónico.

Alejandro Basulto

Exparticipante de “Gran Hermano Chile” sorprende al debutar como actor en nueva teleserie vertical de Canal 13

Un rostro conocido de la primera temporada de Gran Hermano Chile da un giro en su carrera y sorprende al integrarse al elenco de la nueva teleserie vertical de Canal 13, titulada El obrero que me enamoró.

El exchico reality Lucas Crespo asume el papel principal como Ángel Manríquez, el atractivo protagonista que promete encender las pantallas digitales del canal. El proyecto, que forma parte de la serie de mininovelas lanzadas por la señal, también cuenta con Carola Varleta, Hernán Contreras, Paulina Urrutia y Valentina Acuña.

La historia de El obrero que me enamoró gira en torno a Amanda (Carola Varleta), una escritora de novelas románticas que descubre la traición de su esposo y se ve envuelta en una pasión inesperada con un joven obrero, abriendo paso a una trama de deseo, engaños y secretos.

Revisa también:

A sus 26 años, el influencer relató cómo llegó a esta producción. “Mi mamá siempre ha querido ser actriz y por eso desde niño me metió en el mundo del cine y el teatro, me lo inculcó desde muy chico...“, comentó. “Nunca había incursionado en esta área, hasta ahora, que apareció este casting, quise probar y quedé”, añadió.

Lucas Crespo afirmó que le “sube la autoestima” ser el galán de El obrero que me enamoró

El participante de Gran Hermano Chile destacó además lo que significa para él este nuevo desafío: “Es como la oportunidad de poder ser todo lo que no pudiste ser, como jugar con las profesiones o en todos los sentimientos…”.

Finalmente, en cuanto a su rol, explicó que “si bien es un desafío hacerse el mino, es entretenido y es un paso más para poder amarse más a uno mismo”, agregando que “te sube el autoestima que te pongan en el rol de ‘tienes que ser la fantasía de quien vea esto’... Y es una responsabilidad grande también, aunque es bacán”.

ADN

Canal 13

ADN

Canal 13

ADN

Canal 13

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad