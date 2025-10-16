Exparticipante de “Gran Hermano Chile” sorprende al debutar como actor en nueva teleserie vertical de Canal 13

Un rostro conocido de la primera temporada de Gran Hermano Chile da un giro en su carrera y sorprende al integrarse al elenco de la nueva teleserie vertical de Canal 13, titulada El obrero que me enamoró.

El exchico reality Lucas Crespo asume el papel principal como Ángel Manríquez, el atractivo protagonista que promete encender las pantallas digitales del canal. El proyecto, que forma parte de la serie de mininovelas lanzadas por la señal, también cuenta con Carola Varleta, Hernán Contreras, Paulina Urrutia y Valentina Acuña.

La historia de El obrero que me enamoró gira en torno a Amanda (Carola Varleta), una escritora de novelas románticas que descubre la traición de su esposo y se ve envuelta en una pasión inesperada con un joven obrero, abriendo paso a una trama de deseo, engaños y secretos.

A sus 26 años, el influencer relató cómo llegó a esta producción. “Mi mamá siempre ha querido ser actriz y por eso desde niño me metió en el mundo del cine y el teatro, me lo inculcó desde muy chico...“, comentó. “Nunca había incursionado en esta área, hasta ahora, que apareció este casting, quise probar y quedé”, añadió.

Lucas Crespo afirmó que le “sube la autoestima” ser el galán de El obrero que me enamoró

El participante de Gran Hermano Chile destacó además lo que significa para él este nuevo desafío: “Es como la oportunidad de poder ser todo lo que no pudiste ser, como jugar con las profesiones o en todos los sentimientos…”.

Finalmente, en cuanto a su rol, explicó que “si bien es un desafío hacerse el mino, es entretenido y es un paso más para poder amarse más a uno mismo”, agregando que “te sube el autoestima que te pongan en el rol de ‘tienes que ser la fantasía de quien vea esto’... Y es una responsabilidad grande también, aunque es bacán”.

